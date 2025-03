Rubarono 29 auto in 12 mesi: la gang finisce a processo

Fano, 16 marzo 2025 – Va a processo venerdì prossimo al Tribunale di Pesaro una banda specializzata nei furti di auto che negli anni 2019 e 2020 aveva messo a segno ben 29 colpi, eseguiti soprattutto a Fano e Marotta, con qualche “puntata” anche nel sud delle Marche (San Benedetto del Tronto, Porto Recanati, Grottammare) e in Abruzzo (Alba Adriatica, Tortoreto), oltre che ad Ancona e Marzocca.

Imputati, in concorso tra loro, sono sette persone, sei pugliesi e un romeno, che a rotazione e quasi sempre di notte, si impossessavano di auto che venivano lasciate parcheggiate lungo le pubbliche vie, solitamente di fronte alle abitazioni dei legittimi proprietari. Tra i derubati ci sono anche alcuni noti imprenditori locali.

Il modus operandi prevedeva che la banda si dividesse i compiti, per cui gli autori dei furti nelle varie località non erano sempre gli stessi e diverso era il bottino: ad esempio in una notte riuscivano a rubare anche tre auto, localizzate a poca distanza l’una dall’altra. Da esperti del settore, avevano anche una certa prevalenza nella scelte delle marche da trafugare, si trattava di Golf, Audi Q3, Volkswagen Tiguan e T-Roc, Citroen C3 e Seat Leon. “Una banda altamente specializzata – riferiscono gli avvocati Giuseppe Spedicato e Andrea Angeletti che seguono uno dei derubati – che è stata alla fine sgominata grazie ad una serie di lunghe e accurate indagini tecnologiche condotte dai Carabinieri. Infatti, grazie ai tabulati delle linee telefoniche e dei telepass presenti all’interno di alcune autovetture, gli investigatori sono riusciti a tracciare il percorso e i vari spostamenti delle persone che sono imputate, nei cui confronti le richieste di applicazione delle misure cautelari avanzate dal Pubblico Ministero ad oggi sono state tutte rigettate”.

Davanti al giudice monocratico è prevista, il 21 marzo, l’udienza pre-dibattimentale alla presenza degli avvocati degli imputati e delle parti offese per accertare eventuali responsabilità penali. In caso di condanna i colpevoli rischiano da 6 mesi a 3 anni. Purtroppo delle 29 auto rubate, di cui ben 12 a Marotta e 4 a Fano non si è saputo più nulla. Nel corso delle indagini svolte dall’Arma, al termine delle perquisizioni in diverse zone della Puglia, sono stati anche sequestrati numerosi pezzi di ricambio di autovetture di presunta origine illecita, ma in nessuna di queste si è potuti risalire alle auto rubate.

