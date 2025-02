Rubata al Milite la canna di fucile. Caccia ai vandali

SAN COSTANZOAtto vandalico nei confronti del monumento ai Caduti di San Costanzo, in piazza Pascolini. Ieri la statua del Milite Ignoto appariva senza la canna del fucile in metallo e con una parte del braccio in marmo rovinata. A lanciare l’allarme è stato il vicesindaco Marco Sonnante, che ha notato l’assenza nella statua del fucile in metallo. Non è la prima volta che questa parte viene sfilata e rimossa, ma in tale occasione si rimarca anche un danno alla parte marmorea della statua. La polizia locale della Media Valcesano, guidata dal comandante Andrea Rovinelli, ha già analizzato le riprese dell’impianto di videosorveglianza nel tentativo di risalire ai responsabili, che con tutta probabilità sono riconducibili a un gruppo di adolescenti. "La ditta che sta facendo i lavori di restauro alla fontana della vicina piazza – evidenzia Sonnante – è già stata incaricata anche di ripristinare la statua, visto che la parte metallica rimossa è stata ritrovata e sarà rimessa al suo posto. In contemporanea sarà recuperata anche la parte marmorea rovinata. L’auspicio – conclude il vicesindaco – è che simili episodi non si verifichino mai più".