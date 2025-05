Rugbisti insultati, il presidente:: "Apprezziamo il mea culpa"

"Apprezzo e ringrazio pubblicamente il presidente del Bologna Rugby Francesco Paolini per il comportamento sportivo e le successive scuse da parte della società. La posizione che è stata espressa è ampiamente in linea con il nostro modo di vedere lo sport del rugby". Sono le parole del presidente della Essepigi Techfem Fano rugby Giorgio Brunacci dopo quanto accaduto in occasione della sfida Under 18 di domenica scorsa durante la partita tra Bologna Rugby Club e Fano sul campo di casa del centro sportivo bolognese Bonori.

Alcuni tesserati e alcuni tifosi (soprattutto genitori degli atleti) sono stati coinvolti in un brutto episodio di insulti nei confronti dei giocatori fanesi. Insulti pesanti. "Sento il dovere morale di esprimere le più sincere scuse agli atleti e ai dirigenti del Fano nonché al giovane arbitro della gara, per il comportamento inadeguato di una parte del nostro pubblico". Aveva sottolineato il presidente bolognese Francesco Paolini. E il comportamento irrispettoso da parte di alcuni spettatori non era rimasto impunito tanto da portare a cinque cartellini gialli e due rossi. I provvedimenti hanno riguardato diversi atleti tesserati presenti sugli spalti, che sono stati multati, e alcuni genitori che sono invece stati richiamati ufficialmente e diffidati.

"Io non ero presente – racconta il presidente Giorgio Brunacci –: quanto accaduto mi è stato riferito dai presenti. Ritengo che si sia trattato di un episodio che è andato oltre le righe e fuori dai comportamenti dell’ambiente rugbistico. Per questo noi tutti apprezziamo la posizione presa pubblicamente dalla società bolognese e a tutti loro va il nostro ringraziamento. Siamo contenti che la società sia allineata ai nostri valori e al nostro modo di agire. La situazione è stata ben gestita dal club di Bologna".

La presa di posizione da parte del club è stata anche oggetto di un lungo messaggio pubblicato sul sito del club bolognese in cui vengono ribaditi i valori. "Il rugby non è solo sport - segnala il presidente del Bologna Rugby Francesco Paolini -, è una scuola di vita, e noi tutti abbiamo il dovere di essere testimoni coerenti di quei valori che vogliamo trasmettere ai nostri giovani". E il messaggio è arrivato forte e chiaro.

