La ruota debutta sul lungomare di Fano: “Diamo nuova centralità al Lido”

Fano, 20 giugno 2025 – C’era la folla delle grandi occasioni mercoledì sera al Lido di Fano, quando la nuova ruota panoramica ha cominciato a girare per la prima volta sotto le luci del lungomare Simonetti. Un evento che è andato ben oltre l’inaugurazione di una semplice giostra, con centinaia di persone assiepate lungo la pista di pattinaggio e persino sul ponte pedonale sul portocanale. Alta 22 metri, dotata di 18 cabine da sei posti ciascuna, la ruota è stata installata nell’area che fino a qualche mese fa ospitava i campi da padel, poi dismessi. Ora, invece, lo spazio torna a vivere grazie a questa attrazione, destinata a restare fino al 18 agosto.

Il panorama offerto è sorprendente: da un lato, lo sguardo corre lungo tutta la spiaggia del Lido, tra ombrelloni, stabilimenti, il porto e nelle giornate limpide arriva fino alla falesia di Pesaro; dall’altro si possono ammirare i tetti della città. L’inaugurazione è stata un concentrato di entusiasmo. Dopo il taglio del nastro, è stata addirittura spaccata una bottiglia di spumante contro il basamento della ruota, come si fa per il varo delle navi. Poi, spazio alla musica, con Asia, giovanissima cantautrice fanese capace di tenere il palco con energia e carisma; e i Perticars, band rock locale che ha trasformato l’esibizione in un karaoke collettivo.

L’attesa per il primo giro è stata molto lunga, troppo: per motivi organizzativi, infatti, solo sei cabine venivano occupate per volta. Ma i fanesi hanno pazientato. “È il momento di rialzare la testa – ha detto il sindaco Luca Serfilippi –. Oggi diamo una risposta al Lido, uno dei cuori pulsanti della vita estiva della città”. Una ruota come simbolo, dunque, non solo attrazione: “Questa operazione – ha sottolineato l’assessore Alberto Santorelli – è anche un presidio contro il degrado”. Un entusiasmo condiviso anche dall’Associazione Lido, protagonista dell’organizzazione insieme al Comune: “Siamo tornati a fare rete – ha dichiarato Francesco Dionisi –: per dare valore a una zona che merita di più”. Il biglietto costa 7 euro, 5 per i bambini. E per i fanesi, è già un successo: più bello, dicono, della ruota che negli anni scorsi era stata installata nello sferisterio per il Carnevale, addossata a un muro e senza panorama. Stavolta, invece, l’orizzonte si apre. E con esso, forse, anche una nuova stagione per il Lido di Fano.