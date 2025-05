Ruota panoramica al Lido: "Sarà un’attrazione estiva"

di Anna MarchettiAl Lido arriva la ruota panoramica. Se nella stagione estiva a Pesaro è presente da alcuni anni, per Fano è un debutto. Sarà in funzione dal 18 giugno al 18 agosto, nella pista polivalente che per alcuni anni ha ospitato i campi da padel. Nessun costo per l’Amministrazione comunale in quanto se ne farà carico la neo associazione del Lido, chiamata Lido Odv. "In attesa di decidere l’utilizzo di quell’area – ha fatto presente l’assessore al Turismo Alberto Santorelli – se destinarla allo sport o al gioco, per l’estate abbiamo pensato che fosse l’ubicazione adatta per la ruota panoramica: la promuoveremo nell’entroterra e nel centro Italia".

Alta 22 metri, con 18 cabine per sei posti l’una, la ruota sarà un elemento di attrazione dell’estate fanese. Posizionata in un punto strategico, tra Lido e Sassonia consentirà a fanesi e turisti di ammirare la costa e la città dall’alto. "Non abbiamo voluto farci sfuggire l’occasione della ruota – ha spiegato il presidente dell’associazione, Francesco Dionisi – ci siamo organizzati nella speranza che il Lido torni ad essere una zona turistica come lo era un tempo". L’associazione è nata proprio "per interagire con l’amministrazione comunale e risolvere i problemi del quartiere". "Ho sostenuto la sua costituzione - ha commentato il consigliere della Lega Davide Pieretti – perchè è un’occasione importante per gli amministratori di mantenere il contatto diretto con la zona del Lido". Una attenzione crescente quella che l’Amministrazione comunale cerca di dedicare alla zona mare nell’avvio della stagione estiva. Tra l’altro proprio il Lido, nei prossimi giorni, si concluderà l’operazione di relamping. "La collaborazione con i commercianti e gli operatori – ha commentato il sindaco Luca Serfilippi – è l’occasione per ridare vivacità a questa parte della città che avrebbe bisogno di una riqualificazione importante".

Il primo cittadino ha anche annunciato l’eliminazione di alcune panchine che rimanevano ‘nascoste’ dietro le siepi di pitosforo: al loro posto saranno sistemati gli stalli per le biciclette. "Nella nostra città – ha affermato Serfilippi – non possiamo tollerare lo spaccio di stupefacenti e alcune situazioni spiacevoli in cui si sono trovati i residenti". E’ stato anche chiarito dagli amministratori che l’associazione, con una sua personalità giuridica che le permette di organizzare iniziative ed eventi, non si sovrappone al consiglio di quartiere, di recente costituzione, che ha un ruolo più politico e meno operativo.