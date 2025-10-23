L'autobus dei sogni
Matteo Naccari
L'autobus dei sogni
Fano
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tentato sequestroFurto LouvreMiliardario PignataroAeroporto Bologna inchiestaMigliori osterieClassifica nomi
Acquista il giornale
CronacaSabato l’addio al barbiere investito
23 ott 2025
SANDRO FRANCESCHETTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Fano
  3. Cronaca
  4. Sabato l’addio al barbiere investito

Sabato l’addio al barbiere investito

Intanto l’associazione Asaps denuncia: "Pedoni sempre più a rischio. È necessario intervenire al più presto".

Intanto l’associazione Asaps denuncia: "Pedoni sempre più a rischio. È necessario intervenire al più presto".

Intanto l’associazione Asaps denuncia: "Pedoni sempre più a rischio. È necessario intervenire al più presto".

Si svolgeranno sabato alle 15 nella Cattedrale di Pergola i funerali di Gianfranco Berardi (foto), il barbiere 72enne morto lunedì scorso a seguito delle gravi ferite causategli dall’investimento da parte di un’auto l’8 ottobre mentre percorreva a piedi viale Kennedy. Già da domani alle 15,30 sarà possibile porgergli un saluto alla casa del commiato Cecchetelli (in via Zoccolanti) dove è allestita la camera ardente. Nella città dei Bronzi, intanto, il sentimento di mestizia continua ad accompagnarsi allo sgomento e alla rabbia. "E’ stata una notizia che ha suscitato dolore e un senso di ingiustizia – affermano Gioia Bucarelli, componente dell’Asaps (Amici della Polizia stradale) e altri cittadini pergolesi –. Una morte violenta, prematura e ingiusta. Sulle strade italiane si continua a morire mentre si cammina. L’osservatorio dell’Asaps registra da inizio anno al 19 ottobre 328 vittime tra i pedoni. Purtroppo, a questo elenco bisogna ora aggiungere Gianfranco. Persona sempre cordiale e gentile, che amava conversare e scambiare pareri e battute. Oggi ci sentiamo più tristi e soli". "Viale Kennedy è una strada frequentata anche da persone a piedi, in bici, in monopattino, lungo la quale si trovano diverse attività commerciali, un supermercato, i giardini pubblici. Il traffico di auto e mezzi pesanti è aumentato negli anni, mentre lo spazio riservato ai pedoni è molto ridotto". "Si potrebbe – suggerisce – rendere maggiormente fruibili i marciapiede esistenti, aumentare i controlli, installare nuova segnaletica, creare attraversamenti pedonali protetti, adottare misure di moderazione del traffico e diminuire il limite di velocità".

Sandro Franceschetti

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata