Sabato l’addio al barbiere investito

Si svolgeranno sabato alle 15 nella Cattedrale di Pergola i funerali di Gianfranco Berardi (foto), il barbiere 72enne morto lunedì scorso a seguito delle gravi ferite causategli dall’investimento da parte di un’auto l’8 ottobre mentre percorreva a piedi viale Kennedy. Già da domani alle 15,30 sarà possibile porgergli un saluto alla casa del commiato Cecchetelli (in via Zoccolanti) dove è allestita la camera ardente. Nella città dei Bronzi, intanto, il sentimento di mestizia continua ad accompagnarsi allo sgomento e alla rabbia. "E’ stata una notizia che ha suscitato dolore e un senso di ingiustizia – affermano Gioia Bucarelli, componente dell’Asaps (Amici della Polizia stradale) e altri cittadini pergolesi –. Una morte violenta, prematura e ingiusta. Sulle strade italiane si continua a morire mentre si cammina. L’osservatorio dell’Asaps registra da inizio anno al 19 ottobre 328 vittime tra i pedoni. Purtroppo, a questo elenco bisogna ora aggiungere Gianfranco. Persona sempre cordiale e gentile, che amava conversare e scambiare pareri e battute. Oggi ci sentiamo più tristi e soli". "Viale Kennedy è una strada frequentata anche da persone a piedi, in bici, in monopattino, lungo la quale si trovano diverse attività commerciali, un supermercato, i giardini pubblici. Il traffico di auto e mezzi pesanti è aumentato negli anni, mentre lo spazio riservato ai pedoni è molto ridotto". "Si potrebbe – suggerisce – rendere maggiormente fruibili i marciapiede esistenti, aumentare i controlli, installare nuova segnaletica, creare attraversamenti pedonali protetti, adottare misure di moderazione del traffico e diminuire il limite di velocità".

Sandro Franceschetti