Sabato si ritrovano nonni e nipoti. A Villanova una festa senza età

Fervono i preparativi per la ‘Festa dei Nonni e dei Nipoti’ in programma per sabato dalle 15 nella tensostruttura dell’associazione Aps ‘Vivere Sereni’ in via Carbonara, a Villanova di Colli al Metauro. Il programma prevede il saluto del presidente e delle autorità; la premiazione del concorso ‘Nonni e nipoti: due mondi profondamente connessi’; la commedia dialettale ‘Le sorelle scordarelle’ messa in scena dalla Compagnia degli Inconsapevoli; musica dal vivo con Alessio Sanna; e apericena gratuita per tutti. L’iniziativa ha il patrocinio dei comuni di Colli al Metauro, Terre Roveresche e Cartoceto, dell’ATs 7 e della Fondazione Carifano. "Quanto è bello stare insieme – scrivono gli organizzatori di ‘Vivere Sereni’ -, cari nonni e cari nipoti, desideriamo un mondo in cui nessuno deve vivere i suoi giorni da solo. E allora costruiamo questo mondo insieme, elaborando programmi di assistenza e coltivando progetti diversi di esistenza, in cui gli anni che passano non siano considerati una perdita che sminuisce qualcuno, ma un bene che cresce e arricchisce tutti". "Anche i bambini delle scuole con il loro maestri sono stati sollecitati a riflettere, componendo dei pensieri dal titolo ‘Nonni e nipoti, due mondi profondamente connessi’ che durante la festa verranno letti e premiati". Il messaggio degli organizzatori termina con un pensiero a Papa Francesco: "che ha insegnato che il mondo è uno solo. Ed è composto di tante realtà che sono diverse proprio per potersi aiutare e completare a vicenda".