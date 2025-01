Sabato tornano le Stori Sangiorgés. Sul palco 21 attori

Nel ‘paese del dialetto’ dove anche la toponomastica stradale riporta la doppia denominazione, sia in italiano che in lingua locale, sabato dalle 21 si terrà la 19esima edizione della rassegna di poesia dialettale ‘Stori Sangiorges’.

L’evento, organizzato dall’associazione ‘Anta Club Marino Saudelli’ presieduto da Giuliana Aniballi, col patrocinio del Comune, è in programma alla sala polivalente e sarà a ingresso gratuito.

Sul palco, a declamare i loro versi, si alterneranno 21 autori, sia dei comuni limitrofi, che provenienti da fuori provincia. E accanto a loro si esibiranno, recitando i propri componimenti, anche gli alunni di quinta della scuola primaria di San Giorgio e Piagge.

Ospite d’onore, il poeta fanese Elvio Grilli, molto legato a questa manifestazione.

La serata, condotta da Giuliana Aniballi, la quale leggerà anche una poesia del giovane autore russo Svyatoslav Domarev, prevede intermezzi musicali eseguiti dalla cantante Elena Barbetta e da Alessandro Manieri (chitarra e voce).

"Come associazione – evidenzia l’Aniballi - siamo entusiasti di questa iniziativa, che suscita ogni anno tantissimo interesse da parte degli autori marchigiani e degli appassionati di poesia, e diamo appuntamento a tutti per sabato con una sua nuova e coinvolgente edizione".

Come detto, San Giorgio di Pesaro, municipio di Terre Roveresche, è noto come il ‘paese del dialetto’ e la rassegna, sempre ben organizzata dall’’Anta Club Marino Saudelli’, è importante per tutelare e tramandare la cultura del luogo, che ha un elemento di rilievo nel linguaggio tradizionale.