Sabatucci a Santelli:: "Per le aree interne l’aria è cambiata"

"Quella di Francesco Baldelli, che era sindaco, e di tutta la nostra giunta di allora di non aderire alla prima fase della Snai (Strategia nazionale aree interne) 14-20 fu una precisa scelta politica, che a posteriori è stata rafforzata dal cambio di paradigma che il governo Meloni ha voluto imprimere alla Strategia. Da misure dal fiato corto, senza prospettive, come ad esempio restaurare le fontane, a progetti per creare le condizioni strutturali per uno sviluppo duraturo". Lo afferma l’attuale primo cittadino di Pergola Diego Sabatucci in risposta alle critiche rivolte a Baldelli e alla sua ex squadra di governo cittadino dalla co-portavoce di Europa Verde e Verdi Marche, nonché assessora comunale nella passata consiliatura, Sabrina Santelli. "La Santelli – incalza il sindaco - non ha compreso le parole di Francesco Baldelli. Il fallimento del primo ciclo della Snai è purtroppo certificato dai dati, visto che quelle politiche non hanno messo alcun freno allo spopolamento. Invito l’ex assessora di un Comune che l’anno scorso abbiamo ereditato in ginocchio e che stiamo con impegno risollevando, a leggere con più attenzione un passaggio contenuto nelle linee guida sulla sanità delle aree interne della Snai 2014-20: ‘Se c’è un piccolo ospedale, si dovrebbe chiudere perché inefficiente e rischioso/inefficace in termini di salute’. Altro che investimenti. Una desertificazione totale dei servizi, a partire dal sanitario".