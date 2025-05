Saipem, Comune e scuole alleate per la sicurezza

Che ci si trovi in ambiente scolastico, lavorativo, domestico o nel tempo libero, la sicurezza va ricercata, difesa e, se possibile, rafforzata con comportamenti virtuosi e responsabili. Far nascere questa consapevolezza negli adulti di domani è l’obiettivo dell’accordo presentato ieri mattina tra Fondazione LHS di Saipem, Comune e scuole del territorio. "La Fondazione LHS è ben radicata sul territorio, dove ha già realizzato iniziative importanti – ha detto l’assessore ai Servizi educativi Loredana Maghernino – come il progetto ‘La linea sottile’ da cui è nato il toccante docufilm ‘Doveva essere una festa’, dedicato alla tragedia della Lanterna Azzurra del 2018. Questa nuova alleanza educativa tra Saipem e le scuole fanesi consisterà in attività concrete sostenute dalla Fondazione LHS: un’opportunità preziosa per tutti e un vero investimento sulle nuove generazioni". Per Saipem e Fondazione LHS è l’ingegnere Angelo Spingardi a commentare l’iniziativa: "Orgogliosi di collaborare con le scuole di Fano. Non potevamo che partire da qui, dove siamo presenti da oltre 50 anni, con un’iniziativa che ci sta particolarmente a cuore".