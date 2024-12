Sale a prendere la medicina e trova i ladri

Marito e moglie sono nelle stanze a pian terreno e, intanto, di sopra i ladri forzano una finestra ed entrano nell’appartamento. Il tutto, poco dopo le 19,30. E’ successo sabato a Monte Porzio in uno stabile all’angolo tra viale De Gasperi e via Rossini, a poca distanza dall’hotel ristorante ‘Ausonia’. A riferire l’accaduto è il padrone di casa, un settantenne che preferisce rimanere anonimo, ma che vuol far sapere ciò che è successo. "Se mia moglie non fosse salita per prendere una medicina in camera, quei delinquenti avrebbero fatto i comodi loro", racconta l’uomo.

La coppia aveva appena cenato e la signora è andata al piano di sopra per prendere un farmaco, quando ha sentito dei rumori strani: "Come se qualcuno stesse facendo passi veloci – riprende il 70enne -, così mi ha chiamato immediatamente e io l’ho raggiunta. Appena accesa la luce abbiamo visto la finestrella del soggiorno spalancata e avvicinandomi ho notato che era stata forzata. E’ chiaro che i ladri erano già entrati, ma non hanno fatto in tempo a rovistare per casa perché hanno sentito mia moglie sulle scale e sono fuggiti immediatamente". "Anche se non ci hanno rubato nulla e non hanno messo a soqquadro la casa, è comunque una brutta storia – aggiunge -. E’ andata bene che sono scappati subito, ma se mia moglie se li fosse trovati davanti cosa sarebbe potuto succedere? E, poi, se avessero avuto delle armi?"

Domande legittime quelle di quest’uomo, che nei minuti successivi ha avvertito i carabinieri (arrivati velocemente, ma senza riuscire a rintracciare gli autori dell’irruzione) e che ora mette in evidenza anche un altro aspetto: "Su via Rossini, sulla quale si affaccia la parte della casa da cui sono entrati i delinquenti, sono 7 mesi che l’illuminazione pubblica è guasta, da quando hanno realizzato i lavori per la fibra. E col buio i malintenzionati hanno la strada ancora più spianata".

Sempre sabato, tra le 21 e le 22, segnalato un tentativo di furto a Centocroci di Mondolfo, sventato dalla proprietaria di casa che ha sentito armeggiare in una finestra al primo piano e ha messo in fuga i ladri, poi scappati.

Sandro Franceschetti