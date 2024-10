Salgono i casi. Calano ricoveri e incidenza

"Salgono i casi di Dengue (115 confermati, 21 probabili), ma la curva di incidenza continua stabilmente a scendere". Sono gli ultimissimi dati forniti dall’Ast provinciale sul focolaio fanese. "Stiamo monitorando costantemente la situazione", assicura Augusto Liverani, direttore del Dipartimento di prevenzione. Per i prossimi giorni, confermati dal Comune altri interventi di disinfestazione sull’intero territorio comunale. Da mezzogiorno di ieri l’ingresso dell’acqua nel Canale Albani, dopo l’immissione nella notte e nella mattina, è stato di nuovo bloccato da Enel Green Power che deve effettuare dei lavori di manutenzione sugli argini, programmati in precedenza. Dall’Ast confermano che anche i ricoveri sono in calo, passati dai 6 dell’altro ieri ai 4 di ieri: due accertati e due in attesa di conferma. Inoltre le ultime verifiche eseguite sulle zanzare catturate dalle trappole non hanno evidenziato la presenza del virus. Ribadisce Liverani: "La curva di incidenza continua ad avere stabilmente un andamento discendente, per quanto riguarda gli ultimi due casi, i sintomi sono comparsi il 29 settembre".

"Continuiamo a tenere alta l’attenzione – spiega il direttore generale dell’Ast, Alberto Carelli (foto) – la curva dei casi è sotto controllo. Stiamo lavorando in sinergia con le istituzioni e gli operatori coinvolti". L’invito che Ast rivolge ai cittadini, per evitare di essere punti dalle zanzare tigre, vettori del virus, è di usare repellenti, vestiti adeguati e protettivi, zanzariere e tende: "Serve la collaborazione di tutti per attuare efficaci misure preventive ad iniziare dall’eliminazione dei ristagni d’acqua, anche piccoli, nelle vicinanze delle abitazioni".

Anna Marchetti