Salta il bancomat. Uno esplode. L’altro a fuoco

di Sandro Franceschetti

Due mega esplosioni hanno fatto saltare il bancomat della filiale Bcc di Fano a San Costanzo e poco dopo è andato a fuoco l’erogatore di banconote del Crèdit Agricole a Piagge di Terre Roveresche. Notte ‘pirotecnica’, quella tra venerdì e ieri, in Valcesano. Il colpo grosso è stato fatto, verso le due, a San Costanzo, dove una banda di professionisti del crimine ha ‘espugnato’ il bancomat della Bcc in via Valletta Adriatica, lungo la provinciale che porta in direzione monte verso il centro storico del paese, a non più di 500 metri dallo stesso.

"Ho sentito un primo botto molto forte che mi ha svegliato. Lì per lì ho pensato a un tuono, poi, trenta secondi più tardi c’è stata una botta ancora più forte e mi sono alzata in fretta e furia dal letto e affacciata alla finestra da dove si vedeva tanto fumo provenire dalla banca di fronte a casa – racconta la signora Jenny Divani, che abita proprio davanti alla filiale, sul lato opposto della Provinciale –. Alcuni miei vicini sono scesi in strada immediatamente, in pigiama, mentre io e il mio compagno abbiamo guardato dalla finestra. Man mano che il fumo si diradava abbiamo visto pezzi del bancomat sotto casa nostra e la devastazione della banca, con le vetrate anti sfondamento crepate e pezzi di muro crollati".

Davvero una doppia deflagrazione molto distruttiva, con tutte le vetrate compromesse e danni ingenti anche dentro alla banca, che sicuramente dovrà rimanere chiusa per diversi giorni per i lavori di ristrutturazione. Senza parlare dello sportello bancomat, letteralmente distrutto e dal quale sono stati asportati dai delinquenti i due cassetti contenenti le banconote, per almeno 40mila euro. Un bottino sostanzioso, al quale si aggiungono, a carico dell’istituto di credito, anche gli ingenti danni alle infrastrutture, che richiederanno, come detto, giorni e giorni di lavoro. Sul posto, poco dopo l’accaduto, i carabinieri del nucleo operativo di Fano e della stazione di San Costanzo guidata dal luogotenente Antonio Meduri, che si stanno occupando delle indagini, partite dalla segnalazione di alcuni testimoni di tre malviventi scappati in direzione mare a bordo di una Fiat 500 L bianca.

Durante la stessa notte si è verificato un episodio criminoso a danno dello sportello bancomat dell’agenzia Crèdit Agricole di Piagge, dove degli ignoti, dopo aver oscurato le telecamere della banca, hanno appiccato il fuoco al tastierino numerico del dispositivo, sicuramente senza velleità di impossessarsi del denaro al suo interno, ma con quello di procurare un danno. La ricerca dei responsabili è attualmente in capo ai carabinieri della stazione di Terre Roveresche comandata dal maresciallo maggiore Domenico Pellegrino.