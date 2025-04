Saltara e Bargni si accendono: nuova illuminazione

Sono in corso i lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione a Saltara e a Bargni di Colli al Metauro. Per quanto riguarda Saltara si sta procedendo alla completa sostituzione dell’impianto esistente lungo via Roma (in foto). La nuova illuminazione è in fase di realizzazione sul marciapiede che è stato oggetto, nel 2022, del suo completo rifacimento e consolidamento, grazie alla installazione di pali di sostegno e di contenimento della scarpata sottostante. Durante questo intervento si erano effettuati lavori di predisposizione di un nuovo impianto di illuminazione per sostituire l’obsoleta linea situata sul lato opposto della carreggiata, che ora lascerà il passo a quella nuova.

A Bargni, invece, il progetto prevede l’ammodernamento dell’attuale impianto esistente nella strada di accesso alla località: gli ormai vecchi apparecchi luminosi di tipo a ‘lanterna’, saranno sostituiti con dei nuovi sistemi più performanti a Led, sempre in stile antichizzante, al fine di uniformarli con i punti luce già presenti e non oggetto dell’attuale intervento. I lavori comporteranno una spesa complessiva di circa 102mila euro di cui la quasi totalità, ovvero 90 mila euro, coperti da un contributo ministeriale in conto capitale.

"Questo tipo di finanziamento – sottolinea il sindaco Pietro Briganti - può essere fondamentale per migliorare le infrastrutture locali senza gravare interamente sul bilancio comunale, permettendo di portare avanti progetti importanti come questo".

s.fr.