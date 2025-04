Saltara, un direttivo al femminile per i sessant’anni della Pro loco

La Pro Loco di Saltara, in occasione del 60° anniversario, si tinge di rosa. Il nuovo direttivo conta difatti sei componenti su sette di sesso femminile. Il nuovo staff è in azione dallo scorso gennaio, con l’obiettivo di dare continuità alla tradizione e, al tempo stesso, introdurre nuove iniziative che possano coinvolgere tutta la cittadinanza. Con grande entusiasmo, è stato stilato un programma ricco di eventi per quest’anno, pensato per unire, divertire e rendere ancora più vivo il territorio.

Domenica 23 marzo si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del defibrillatore che Circolo Acli e Proloco di Saltara hanno donato al borgo, alla quale hanno partecipato le istituzioni locali, religiose, volontari e cittadini. Il defibrillatore è stato collocato nell’ufficio della Proloco di Saltara, all’ingresso del paese. A breve si terrà un corso per formare chiunque volesse partecipare al suo corretto utilizzo.

I prossimi eventi in programma saranno la Processione del Cristo Morto, in occasione del Venerdì santo, un appuntamento di fede e tradizione che unisce la comunità. Tra le altre iniziative, che si svolgeranno in estate, "Saltarua", che celebra la musica e il patrimonio culturale, con spettacoli, intrattenimento e momenti di aggregazione con ospiti speciali. Mentre in autunno il Polentino di San Martino, una delle tradizioni più sentite del territorio, che ogni anno richiama tante persone desiderose di vivere un’esperienza autentica. Infine il Falò della Venuta, in cui il calore del fuoco diventa simbolo di comunità, tradizione e rinnovamento.

"Il nostro impegno – fa sapere il direttivo – è volto a rendere Saltara un luogo sempre più dinamico e accogliente, dove la cultura, le tradizioni e il senso di comunità possano continuare a crescere. Invitiamo tutti a partecipare agli eventi e a sostenere la Pro loco, perché solo insieme possiamo fare la differenza".

Marco D’Errico