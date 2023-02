Fano, tenta di gettarsi nel porto canale: i vigili salvano una 50enne

La polizia locale in servizio al Carnevale di Fano

Fano (Pesaro e Urbino) 22 febbraio 2023 - Dalla festa spensierata alla tensione che poteva sfociare in una tragedia. scongiurata dal pronto intervento della Polizia Locale che domenica sera ha dissuaso una donna disperata dal suo intento suicida. Durante l'ultima domenica di Carnevale, infatti, attirati dalle urla di una coppia che litigava nei pressi della Liscia, i poliziotti al comando di Anna Rita Montagna si sono avvicinati ai due: lui un fanese e lei una 50enne residente fuori città. L'hanno vista lanciare in aria il cellulare, per liberarsi le mani... le servivano infatti per aggrapparsi alla recinzione del porto canale su cui è salita minacciando di buttarsi giù. Pronto l'intervento dei poliziotti, che raccontano che è stato molto difficile trattenerla e farla desistere dal suo intento suicida, perché la donna era completamente fuori controllo e si divincolava con forza dall'abbraccio salvifico dei poliziotti. Ma ce l'hanno fatta. E così, una volta portata in salvo, i poliziotti hanno richiesto l'intervento di una ambulanza del 118 che ha trasportato la donna al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Alcune ore dopo, rasserenata, la donna è tornata a casa.



"Un ringraziamento alla Polizia Locale che si è mostrata vigile e attenta nel salvare la donna - commenta l'assessora alla Polizia Locale Sara Cucchiarini -. Questo intervento denota la professionalità e la prontezza delle nostre donne e dei nostri uomini. A conclusione delle sfilate dei carri allegorici, quello svolto dalla Polizia Locale è stato un servizio articolato con risultati soddisfacenti grazie ad una buona organizzazione". Coglie l'occasione per snocciolare un po' di dati l'assessora, fiera del lavoro svolto dagli uomini e le donne del suo corpo di polizia, che è stato impegnato per tre settimane in turni extra per garantire la sicurezza delle tante famiglie che dalla mattina fino a tarda sera hanno affollato le vie cittadine.

"Un doveroso ringraziamento lo rivolgo a tutto il personale che ha offerto la massima disponibilità a servizio della comunità assicurando il buon esito di una delle manifestazioni più rilevanti a livello regionale - sottolinea la Cucchiarini - Il personale è stato impegnato nelle tre domeniche di Carnevale, coprendo la fascia orario dalle 6 alle 23 per assicurare il transito dei carri dal deposito al percorso e viceversa, nonché a garantire la viabilità alternativa nel percorso esterno all'area del Carnevale e per la sicurezza dei pedoni che hanno affollato le strade dai luoghi di parcheggio fino agli ingressi del Carnevale”.



“Facendo un bilancio degli interventi che abbiamo effettuato - aggiunge la comandante Anna Rita Montagna - evidenziamo che tutto il personale in organico è stato impiegato nelle tre domeniche per assicurare lo svolgimento della manifestazione, garantendo la regolare circolazione veicolare nei pressi del percorso interessato dalla manifestazione. Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza delle tante famiglie che dalla mattina fino a tarda sera hanno affollato le vie cittadine".