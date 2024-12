Salve le iniziative delle festività

Iniziative natalizie salve a San Costanzo. Nonostante la decadenza del direttivo Pro loco, dopo le dimissioni di 5 consiglieri su 9, gli eventi rientranti nel circuito Unpli ‘Il Natale che non ti aspetti’ verranno portati avanti. A garantirne lo svolgimento saranno il presidente Antonio Calabrese con i membri non dimissionari (Gabriella Uguccioni, Dalmazio Alessandrini e Sauro Carboni) e un gruppo di volontari. "Ciò – dice Calabrese – per il senso di responsabilità e amore vero il paese".