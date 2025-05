Samira debutta al Festival di Cannes

Samira Cogliandro, fanese con origini brindisine, 33 anni, danzatrice, è nell’unico film italiano in concorso al 78° Festival di Cannes in programma dal 13 al 24 maggio prossimo. L’ha scelta il regista Mario Martone per il film Fuori, che narra le vicende di Goliarda Sapienza, la scrittrice siciliana che trascorse alcune giorni in carcere, accusata di furto. Le protagoniste principali della pellicola sono le attrici Valeria Golino, Matilde De Angelis e la cantante Elodie.

Samira, si tratta del suo debutto al cinema, fatto inconsueto per una danzatrice…

"Sì, certo, questa è stata una esperienza bellissima che non mi aspettavo perché io vengo da un’altra formazione e finora avevo calcato solo palcoscenici teatrali, ma il fatto di essere stata chiamata da Martone è sintomo di stima e fiducia professionale".

Come è nato il rapporto con Mario Martone?

"Circa due anni e mezzo fa e in questo periodo abbiamo messo in scena tantissime opere liriche, dal Don Giovanni al San Carlo di Napoli, al Rigoletto, Fedora e Onegin alla Scala di Milano, ad Aureliano e Palmira al Rof di Pesaro. Però non mi sarei mai aspettata di essere chiamata per partecipare ad un suo film, perché sono essenzialmente una performer, una danzatrice".

Liceo, poi Accademia alla Dance Haus di Milano e poi?

"Poi subito al lavoro, dapprima con la compagnia di Susanna Beltrami, dove sono stata per sette anni e ultimamente come free lance per vari spettacoli".

Il primo incontro col regista napoletano come è stato?

"C’era un’audizione alla Scala per il cast del Rigoletto e siccome Martone era da sempre il mio regista preferito mi sono presentata con l’intenzione di essere presa a tutti i costi. Eravamo una cinquantina e al casting c’era proprio lui e la sua coreografa di fiducia Daniela Schiavone. Alla fine ero tra le quattro o cinque che sono state scelte. È stato per me un grandissimo onore e una grande soddisfazione personale. Da lì ci siamo incontrati e conosciuti ed è nato questo bellissimo rapporto di lavoro".

Venendo al film, come è andata?

"Abbiamo girato la scorsa estate a Roma, un giorno di riprese proprio all’interno del carcere di Rebibbia insieme alle detenute reali e poi per altri sei giorni in una prigione ricostruita. Ho fatto le scene con le tre attrici principali, Golino, De Angelis ed Elodie sia in esterno che in interno nella sommossa delle detenute contro la polizia. La cosa simpatica è che mi si vede pure in alcune scene del trailer del film che sarà presentato in anteprima proprio al Festival di Cannes".

Programmi futuri?

"Penso che ritornerò a coltivare la mia passione, quella di danzare. E continuerò la collaborazione col regista Mario Martone perché mi ha già chiesto di partecipare al Rigoletto che metterà di nuovo in scena alla Scala dopo l’estate".

Silvano Clappis