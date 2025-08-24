San Bartolomeo: 22 cassonetti ’sotto sequestro’

FANOdi Anna MarchettiArrivano le bancarelle, spariscono i bidoni della spazzatura. Protestano i ristoratori: "Come facciamo per tre giorni? Dove lasciamo i rifiuti? Davanti al Comune?". Effetti collaterali della tradizionale fiera di San Bartolomeo, che da questa mattina fino a mercoledì 27 animerà viale Adriatico, da viale Battisti fino alla curva, per poi arrivare al Lido. Per fare posto agli espositori (sono previsti 140 stalli) i 22 cassonetti della spazzatura dislocati sul tratto di viale Adriatico interessato dalla fiera, sono stati rimossi o ‘sigillati’ con una pellicola trasparente.

"I bidoni accanto agli stand alimentari – fa presente l’assessore alla Viabilità Alessio Curzi – sono stati rimossi mentre gli altri sono stati svuotati, igienizzati e avvolti in una pellicola trasparente perché non siano utilizzati, sia per motivi igienici che di sicurezza". Ovviamente questo comporta alcuni disagi per i ristoratori tanto che Barbara Renga della trattoria La Quinta ha deciso di protestare pubblicamente. "Una situazione che si ripete ogni anno senza che nessuno ci informi o ci comunichi le decisioni prese. Il Comune lavora per portare gente in Sassonia, ma anche noi abbiamo i ristoranti pieni di turisti". E ancora Renga: "Pensi che lo scorso anno, all’ora di cena, è andata via la luce per 4 ore". "Spero che il distacco di elettricità non si ripeta anche quest’anno" conferma Andrea, figlia della titolare del ristorante La Rustita: "Da quando la Fiera è stata spostata su viale Adriatico (viale Dante Alighieri è libera ndr) non ci sono neppure i parcheggi, fortuna che domani siamo chiusi. Lo scorso anno alcuni clienti hanno disdetto la prenotazione perché non riuscivano a parcheggiare. Poi c’è la difficoltà dei fornitori di arrivare al locale, dovremmo aumentare le ordinazioni ma non abbiamo i magazzini sufficienti". "Per i giorni della Fiera – commenta la signora Lorella, titolare de La Rustita – si poteva chiedere l’autorizzazione a mettere i bidoni nel parcheggio privato di Marine Service, avremmo potuto contribuire alle spese, ma nessuno ha chiesto il nostro parere".

Il presidente di Aset, Giacomo Mattioli cerca di rassicurare sul servizio nei giorni della fiera: "La raccolta porta a porta per tutte le utenze non subisce variazioni, sarà svolta il mattino presto. Per i materiali da conferire nei cassonetti stradali (carta, plastica, vetro, metallo) i cittadini possono usare le isole ecologiche limitrofe". "Per 2 giorni – conferma l’assessore Curzi – anche i ristoratori si dovranno servire dei cassonetti di viale Dante Alighieri". "Noi paghiamo la tassa sui rifiuti tutto l’anno – replica la signora Lorella – e non ci possono dire di portarli in viale Dante Alighieri: ci vogliono almeno 20 minuti e il personale costa".

La Fiera di San Bartolomeo comporta anche importanti modifiche alla viabilità come il divieto di transito e sosta lungo tutto il percorso, compresi i parcheggi laterali di viale Adriatico e le vie di collegamento con viale Alighieri. Prevista l’inversione del senso di marcia in via Caduti del Mare (tra via della Marina e via Nazario Sauro, direzione Ancona-Pesaro) e in viale Battisti (tra viale Adriatico e viale Alighieri, direzione mare-monte). Cancellata, come già lo scorso anno, la Ztl di via Nolfi, nel tratto tra via Arco d’Augusto e via della Fortezza. Per quanto riguarda l’offerta, due le novità: il mercatino dell’artigianato, nella via che collega Largo Seneca a viale Cairoli, e l’area street food collocata davanti al Mercato Ittico. A queste aggiunte si affianca il Mercatino dei bambini e dei ragazzi (3-16 anni), ospitato sotto la tensostruttura di Sassonia. Viale Colombo sarà invece riservata ai produttori agricoli con le immancabili cipolle.