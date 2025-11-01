Marche, sos liste d'attesa

Alessandro Caporaletti
Marche, sos liste d'attesa
Fano
San Costanzo, corso di autodifesa personale femminile
1 nov 2025
SANDRO FRANCESCHETTI
Cronaca
San Costanzo, corso di autodifesa personale femminile

L’amministrazione comunale di San Costanzo promuove un percorso dedicato alla sicurezza e all’autonomia delle donne. Si tratta di ‘Impariamo a difenderci!’, un corso di autodifesa personale femminile aperto a tutte, senza limiti di età o livello di esperienza. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alle partecipanti strumenti utili per gestire le proprie emozioni, sviluppare autocontrollo e apprendere tecniche istintive di difesa, semplici ma efficaci, per aumentare la consapevolezza e la fiducia in sé stesse. Gli incontri si terranno nel mese di novembre, alternando le sedi di San Costanzo e Cerasa: il 5 e il 19 novembre all’Oratorio Don Bosco del capoluogo; e il 12 e il 26 novembre nei locali del Centro Sociale di Cerasa, sempre alle ore 21. Il corso è realizzato in collaborazione con Anteas Pesaro con le tecniche di Mara Vesprini e Michele Artibani, che guideranno le partecipanti in un percorso pratico e formativo. L’assessore ai servizi sociali Gessica Vitali sottolinea: "E’ un’occasione preziosa per promuovere il benessere e la sicurezza delle donne. Non si parlerà solo di tecniche fisiche, ma anche di fiducia, consapevolezza e capacità di reagire di fronte a situazioni di difficoltà. Un’iniziativa che si inserisce nel nostro impegno costante per una comunità più attenta e solidale". L’assessore alle pari opportunità Francesca Porcu aggiunge: "Questo corso rappresenta un gesto concreto di attenzione verso le donne, un modo per dire che nessuna deve sentirsi sola o indifesa. Imparare a difendersi significa anche imparare a riconoscere il proprio valore e a muoversi nel mondo con più sicurezza e determinazione".

s. fr.

