San Costanzo, elezioni anticipate alla Pro Loco

E’ stata decisa la data per le elezioni anticipate del direttivo della Pro Loco di San Costanzo, una delle associazioni turistiche più vecchie dell’intera regione, finita nel caos per colpa delle dimissioni di 5 consiglieri su 9 formalizzate il 27 novembre scorso. Dimissioni arrivate alla vigilia delle iniziative natalizie già programmate, che si sono comunque svolte grazie all’impegno supplementare dei 4 membri del direttivo non dimissionari: il presidente Antonio Calabrese, Gabriella Uguccioni, Dalmazio Alessandrini e Sauro Carboni, e a un gruppo di volontari. Adesso che gli eventi legati alle festività sono al tramonto (manca ‘Aspettando la Befana, la polenta sotto l’albero’ di domani) sono state aperte le candidature per l’elezione del prossimo consiglio direttivo e del collegio dei probiviri, che dovranno essere presentate entro le ore 12 di mercoledì 15 gennaio.

Le elezioni, poi, avranno luogo il 25 di questo mese al teatrino di via Cavour, alle 8 in prima convocazione e alle 10 in seconda convocazione, con l’assemblea che dovrà nominare 11 consiglieri e 3 probiviri. Per inviare la propria candidatura a consigliere o probiviri è necessario compilare il modulo da richiedere via whatsapp al 3473751000 o disponibile nella sede di via Montegrappa 3 e inviarlo per e-mail all’indirizzo prolocosancostanzo@gmail.com. Possono candidarsi solo i soci maggiorenni in regola col tesseramento.

s.fr.