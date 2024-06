San Costanzo. Ribaltone storico. Carbone vola:: "Ho voluto osare"

di Sandro Franceschetti

Premesso che a correre erano tre liste civiche, senza simboli di partito, è comunque un ribaltone storico quello di San Costanzo, dove per la prima volta la compagine vicina al centrosinistra (nella fattispecie ‘Uniti per San Costanzo’ della candidata sindaco Milena Volpe) esce sconfitta a scapito di una squadra guardata con favore dal centrodestra: ‘Direzione futuro’ di Domenico Carbone, 26 anni, iscritto a Fratelli d’Italia. Un risultato reso ancora più eclatante dal divario numerico.

A ‘Direzione futuro’, vincitrice in tutte e quattro le sezioni, è andato il 58,45% dei consensi; a ‘Uniti per San Costanzo’ il 32,96% e a ‘San Costanzo protagonista’, guidata da Davide Bruscia, l’8,58%. "Diventare sindaco a 26 anni è un grande orgoglio – la dichiarazione a caldo del neo primo cittadino -, ma ci tengo a sottolineare che questa è una vittoria di squadra. Un team nuovo, che ha rappresentato l’imprevisto di queste elezioni. All’inizio in molti ci sottovalutavano; ma noi siamo stati bravi a credere nel risultato e a ribaltare i pronostici. Questa gioia – aggiunge con la voce che s’incrina all’improvviso per l’emozione – la dedico alla persona che cinque anni fa mi ha detto ‘Domenico, se vuoi osare, osa’. Era mio babbo, mancato da due anni".

Il consiglio comunale che si va a comporre sarà formato da Carbone più 8 candidati consiglieri della sua squadra, 3 della compagine ‘Uniti per San Costanzo’ e 1 di ‘San Costanzo protagonista’. Si tratta di Marco Sonnante (il più votato, con 208 preferenze), Luca Mattioli, Flavio Sanchioni, Gessica Vitali, Ermenegildo Bevilacqua, Giorgia Uguccioni, Francesco Donati e Francesca Porcu per la maggioranza. Di Milena Volpe, Omar Ciani e Lorenzo Gmabioli per la lista ‘Uniti per San Costanzo’; e di Davide Bruscia di ‘San Costanzo Protagonista’.