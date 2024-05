San Costanzo sempre più videosorvegliata

Tre nuovi ‘occhi intelligenti’, che portano il totale delle telecamere di sorveglianza attive nel territorio di San Costanzo a 36 unità. Prosegue l’ampliamento del sistema di videocontrollo nel Comune della bassa Valcesano, per renderlo sempre più sicuro e migliorare, di conseguenza, la qualità della vita dei cittadini.

Le tre nuove telecamere sono state installate nelle isole ecologiche poste in via Collemare, in via Sicilia e su Strada Grazie Ponte Rio e avranno il compito specifico di monitorare il corretto conferimento dei rifiuti, ma potranno risultare utili anche per altre tipologie di indagini. Quest’ultima implementazione è stata resa possibile da un accordo di collaborazione tra l’Ente locale e l’Aset nell’ambito del servizio di gestione dell’igiene urbana, che andrà a supportare anche il prezioso lavoro degli ispettori ambientali che a San Costanzo sono operativi dal 2021, coadiuvando gli agenti di polizia locale nel far rispettare le regole in vigore nelle isole ecologiche e nell’applicazione delle normative in tema di abbandono dei rifiuti.

Quello legato all’igiene urbana è solo uno dei settori in cui intervengono gli ‘occhi intelligenti’ posizionati nel territorio comunale che, come accennato, hanno raggiunto il ragguardevole numero di 36 unità; 7 delle quali sorvegliano altrettante isole ecologiche, mentre le altre 29 sono suddivise fra 7 dispositivi di lettura targhe Ocr Selea, che monitorano gli accessi dei veicoli attraverso i principali varchi del territorio; e 22 telecamere di contesto per tenere sotto controllo aree strategiche.

Nello specifico, 10 di queste sono posizionate nel centro storico del capoluogo, 3 nei pressi delle scuole, una nel parco pubblico di via Liguria e 8 nella frazione di Cerasa. Insomma, un importante sistema integrato di videosorveglianza, collegato alla centrale operativa della polizia locale ‘Media Valcesano’ guidata dal vicecommissario Andrea Rovinelli, che garantisce un monitoraggio sempre più capillare del territorio, consentendo di prevenire crimini e comportamenti illeciti e di risalire con più facilità agli eventuali responsabili.

Eloquente, al riguardo, l’azione sinergica messa in campo nei mesi scorsi dai carabinieri e dalla polizia locale che ha permesso di stroncare sul nascere le velleità di due ladri professionisti il cui veicolo, segnalato, è stato pizzicato da una telecamera con dispositivo di lettura targhe.

Sandro Franceschetti