San Gervasio, riaperta l’Abbazia. Ora si potrà visitare la cripta

Con l’inaugurazione di ieri è stata sancita la riapertura dell’Abbazia di San Gervasio di Bulgaria a Mondolfo, oggetto negli ultimi 6 mesi di importanti lavori di riqualificazione, che hanno consentito di rendere nuovamente agibile anche la sua cripta, che custodisce un prezioso sarcofago del VI secolo. Cripta che era offlimits per motivi di precaria sicurezza della pavimentazione da oltre un anno e mezzo. L’intervento si è concentrato, in particolare, proprio su quest’ultima, dove il pavimento in legno è stato sostituito da uno in cocciopesto, sono stati ripuliti e valorizzati il sarcofago e l’artistica colonna centrale ed è stata installata un’illuminazione che esalta le peculiarità del sito. "Inoltre – ha evidenziato il sindaco Nicola Barbieri – un’attenzione particolare è stata rivolta ai diversamente abili, con la creazione di rampe di accesso anche in carrozzina, perché questo straordinario luogo di cultura e di culto dev’essere a disposizione di tutti".

Accanto al primo cittadino, che davanti a tanti mondolfesi e non, ha effettuato il taglio del nastro, c’erano il grosso dei suoi colleghi di amministrazione e anche il vescovo di Senigallia Francesco Manenti, il quale ha evidenziato: "Questo lavoro è stato possibile grazie alla collaborazione. Si sono messe in rete competenze e professionalità. Mi auguro che questo luogo faccia parte di un ampio itinerario turistico-religioso". "Uno scrigno di bellezza del nostro territorio e di tutta la vallata torna a disposizione di fedeli e turisti", ha ripreso Barbieri.

Dal 22 al 26 aprile l’abbazia ospiterà una messa al giorno alle 18 e poi la ‘Domenica in Albis’ (il 27) si terrà la festa annuale. Inoltre, da 21 aprile al 28 dicembre sarà visitabile tutti i sabati dalle 15 alle 18 e tutte le domeniche dalle 10 alle 13.

Sandro Franceschetti