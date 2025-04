San Giorgio, dopo due anni torna il bancomat in paese

Dopo quasi due anni di nulla, con la necessità di spostarsi in altri paesi anche per un semplice prelievo, ora la gente di San Giorgio ha nuovamente uno sportello bancomat. Un prezioso servizio reso possibile dalla Bcc del Metauro, che ha risposto positivamente alla richiesta del sindaco Antonio Sebastianelli, formulata a seguito della chiusura, nel giugno 2023, della filiale sangiorgese di Intesa-San Paolo, che ha tolto anche l’Atm.

Il taglio del nastro del nuovo bancomat si è tenuto ieri, da parte del primo cittadino e dei vertici dell’istituto di credito: il presidente Bruno Fiorelli, i consiglieri Camillo Conti, Piergiorgio Baldini e Stefano Rossini, il direttore generale Gabriella Mariani, la titolare della filiale di Orciano Giuseppina Righi e i dipendenti Emanuele Pedini Boni e Mauro Ambrosini.

"L’obiettivo del Credito Cooperativo – ha detto Fiorelli – è ripristinare i servizi laddove chi c’era prima di noi se n’è andato in nome della logica della ‘concentrazione’. Ma con la ‘concentrazione’ non si risolvono i problemi, anzi, si creano complessità". Il sindaco Sebastianelli ha aggiunto: "La risposta positiva alla nostra istanza di aprire uno sportello bancomat qui a San Giorgio è un segno di vicinanza alla gente e alle imprese da parte della Bcc del Metauro, la quale ha radici importanti in questa e in altre parti dell’entroterra. C’è chi propone una legge contro la desertificazione bancaria, ma servirebbero norme per chi sul territorio da ancora fiducia a tanti piccoli imprenditori e offre un servizio alle famiglie".

Il Comune ha collaborato al raggiungimento dell’obiettivo mettendo a disposizione gratuitamente l’edificio (nella parte anteriore del palazzo municipale), le utenze e installando anche una pedana motorizzata per rendere il bancomat fruibile anche alle persone in carrozzina.

s.fr.