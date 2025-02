San Michele si prepara all’invasione dei carri

di Sandro FranceschettiSaranno ben 12 i carri allegorici, provenienti da tutta la vallata, e decine i gruppi mascherati per un totale di oltre 700 componenti. Si annuncia da record l’edizione 2025 del Carnevale di San Michele al Fiume, in programma per domenica dalle 14,30 in poi. Non un carnevale qualunque, ma il più vecchio dell’intera Valcesano, nato nel 1973, fermatosi negli anni ’90 e ripreso nel 2003, grazie ai ragazzi del posto, che poi hanno dato vita a ‘OcchioMente’: l’associazione che oggi organizza la kermesse con la collaborazione del Comune. Nelle vesti di coordinatore della manifestazione c’è Davide Albani, tra i più attivi di ‘OcchioMente’ nonché vicesindaco di Mondavio, che ci svela tutti i carri che sfileranno: "La bellezza di 5 carri saranno made in San Michele. Si tratta del ‘Greece Party’, dell’’Universal Studio’, dello ‘Scooby Doo’, dello Shrek’ e di ‘Luna Rossa’. Inoltre, avremo ‘L’isola che non c’è’ di Casine d’Ostra (An); ‘Froozen’ di Torre San Marco; ‘Asterix e Obelix di Orciano; ‘La fabbrica dei sogni’ di Corinaldo (An); ‘Oceania’ e ‘Brugnett da n’pezz’ di Brugnetto (An); e ‘Flipper star wars’ di Ponte Rio. Con loro anche gruppi mascherati che arriveranno da altre località della vallata, fra le quali Pergola, creando una vera festa multi paese".

Il programma scatterà alle 14,30, con il raduno dei carri e delle formazioni mascherate al centro sportivo di San Michele. Da qui partirà la sfilata per le vie principali, con annesso lancio dei dolciumi, dopodiché è previsto il ritrovo nella piazza centrale (piazza Ungaretti), dove dalle 16,15 circa prenderà il via un coinvolgente momento di festa, con la diretta di Radio Velluto Senigallia, animazioni per bambini e stand gastronomici. Il tutto fino alle 19, sempre con ingresso gratuito. "Diamo il benvenuto, sin d’ora, alla gente dall’intero comprensorio – riprende Albani -. Siamo orgogliosi di aver dato vita una volta ancora a una collaborazione tra tanti gruppi della Valcesano, anche del versante anconetano, a riprova che questo territorio, a nord e a sud del fiume, se collabora, può essere un punto di riferimento importante".