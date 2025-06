Sanchioni, il video è già virale

Un ritmo rock, un protagonista in uniforme scout che si muove impacciato tra i boschi e una filosofia di vita che invita a lasciarsi andare con leggerezza: è così che Marco Sanchioni (in foto), cantautore fanese classe 1969, torna a farsi sentire con il suo nuovo singolo "Ogni giorno vien da sé", uscito lo scorso 9 aprile e già virale in rete. Il brano, che anticipa il prossimo album dal titolo "Canzoni per Anime Consapevoli e Umane Genti", è accompagnato da un videoclip ironico e ben costruito, firmato da Danilo D’Auria, fotografo e videomaker che ha lavorato con diversi nomi noti del panorama musicale nazionale come Mika, Gio Evan e Luca Barbarossa.

Al centro della scena c’è proprio Sanchioni, nei panni di un esploratore alle prese con una giornata surreale e movimentata, simbolo del percorso a ostacoli che ognuno di noi affronta ogni giorno. "Quando Danilo mi ha proposto l’idea del video ho sentito un’energia straordinaria – racconta Sanchioni – anche perché entrambi siamo stati scout. Una coincidenza che ci ha fatto sentire in sintonia fin da subito". E così, da quel ricordo comune, è nata l’ispirazione per un videoclip che con leggerezza affronta temi profondi: il rapporto con la natura, la ricerca dell’equilibrio, la riscoperta di valori semplici ma fondamentali.

L’artista non nasconde l’ambizione del suo progetto: "Il mio brano vuole essere un piccolo contributo per chi cerca consapevolezza, per chi sente che si può vivere anche in un altro modo, più autentico e vicino alla propria anima". L’uscita del video è stata promossa da Soniika, realtà che segue da tempo l’artista fanese ambientalista vegetariano, e che si dice "entusiasta del riscontro ottenuto". Con questo nuovo lavoro, Sanchioni si conferma una voce fuori dal coro nel panorama musicale italiano: cantautore, autore sincero, capace di fondere l’esperienza personale con una visione ampia sul mondo, mai banale.

Tiziana Petrelli