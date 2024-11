Sangue al Pincio. Aset lava via le tracce rimaste

Ieri mattina i mezzi di Aset sono tornati al Pincio per eliminare definitivamente (vedi foto) le copiose macchie di sangue sul selciato che erano rimaste dopo la vilenta lite scoppiata venerdì scorso intorno alle nove di sera. Le sollecitazioni erano giunte dagli stessi cittadini e operatori della zona, che lamentavano come, a distanza di tre giorni dall’episodio di violenza al Pincio, fossero ancora lì le tracce lasciate da un 25enne in fuga dopo essere stato colpito alla testa con una sediata, nel corso di una violenta lite scoppiata tra lui (già noto alle forze di polizia) e un residente che se lo è trovato improvvisamente in casa mentre faceva il trasloco. "Avevamo fatto subito un intervento sabato mattina appena ce lo hanno segnalato - spiega il presidente di Aset Giacomo Mattioli – ma evidentemente qualche macchia era più resistente di altre. Sarebbe bastato che qualcuno avesse dato una secchiata d’acqua subito. Ad ogni modo ora siamo intervenuti nuovamente e il sangue non c’è più".