Sanità, Consiglio negato. L’opposizione scrive al garante regionale

Ha chiesto un incontro con il direttore dell’Ast n. 1 a metà dicembre per analizzare le problematiche sulla sanità riguardanti Mondolfo, ma poiché non ha ancora ricevuto alcun riscontro ha scritto al Garante dei diritti alla persona regionale. Vuole risposte il capogruppo di minoranza consiliare di Mondolfo, Anteo Bonacorsi, che dopo aver fatto inutilmente istanza di un consiglio comunale monotematico sulla sanità con i vertici regionali, ha inoltrato una domanda per un confronto col direttore dell’Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro-Urbino Alberto Carelli.

"Con lui – chiarisce Bonacorsi – avrei voluto affrontare le tematiche riguardanti la situazione di disagio, specie per gli anziani e per le altre persone fragili, legate al nuovo raggruppamento degli ambulatori dei medici di medicina generale nei locali attigui al vecchio ospedale ‘Bartolini’ di via Garibaldi, non raggiungibili in auto. Inoltre, c’è da verificare quando finiranno i lavori nella Casa della Salute in fase di realizzazione nello stesso ex ospedale e quali saranno i servizi in più che dovranno finalmente trasformare la struttura in Casa della Comunità".

"Un altro tema di fondamentale importanza – aggiunge Bonacorsi – è il funzionamento a singhiozzo della guardia medica, con turni coperti e altri privi del dottore". Il leader di opposizione conclude: "La questione salute non può essere appannaggio di una sola parte politica. Anche la minoranza deve poter conoscere lo stato delle cose e aver voce in capitolo, perché si parla di un diritto fondamentale. In più, Mondolfo è il quarto Comune della provincia e le sue strutture servono un bacino di oltre 20mila persone".

s.fr.