Sanità, è scontro: la Lega attacca Frausini

La Lega contro l’ex primario di Medicina di Marche Nord Gabriele Frausini. In particolare ad irritare i leghisti sono state le critiche mosse dal medico – nel convegno di lunedì sulla sanità promosso da ’Progetto Marche’ – sul presunto potenziamento del Santa Croce: "Chi lo afferma – aveva dichiarato – è in malafede o non capisce". "Stupisce – replica Giorgia Marcelli, coordinatrice infermieristica della Cardiologia e candidata al consiglio regionale - che sia proprio Frausini a criticare l’Ast sul potenziamento dell’ospedale di Fano, quando è durante il suo primariato che la precedente amministrazione di sinistra ha deciso di chiudere il Santa Croce, accorpandolo all’ospedale di Pesaro. La nuova politica regionale ha prodotto un’inversione di tendenza, dando autonomia alla struttura fanese, pur integrandola con le attività del nosocomio di Pesaro". E ancora: "Sarebbe stato credibile se questo intervento l’ex primario lo avesse fatto insieme a noi quando denunciavamo il depauperamento del Santa Croce da parte della giunta Ceriscioli".

Sul ritardo nella nomina dei primari, la candidata della Lega chiarisce: "Frausini dimentica che dal primo gennaio 2023 è stata costituita la nuova azienda sanitaria e che solo con il nuovo atto aziendale è stato possibile istituire i primariati, come quello di medicina che si terrà il 22 settembre. Frausini conosce queste dinamiche, la sua polemica è strumentale. Con il nuovo corso lo stabilimento di Fano ha un ruolo strategico in diversi settori: il day surgery chirurgico, l’area medica specialistica e l’emergenza urgenza, con la costruzione di una nuova palazzina per potenziare alcuni servizi come il pronto soccorso dove è stato istituito un nuovo primario, prima non previsto in quanto aggregato a quello di Pesaro. Inoltre un nuovo direttore è previsto per la cardiologia da sempre fiore all’occhiello dell’ospedale". Marcelli conclude: "Le illazioni di Frausini sul Santa Croce confermano una visione della sanità tendente all’ospedale unico e che avrebbe portato alla chiusura del Santa Croce".

Sul fronte opposto Samuele Mascarin (candidato con Alleanza Verdi Sinistra) valuta le parole dell’ex primario "devastanti e senza appello". "Frausini – commenta – contesta che l’ospedale di Fano sia stato potenziato, attesta che le strutture di Pergola e Urbino sono ad oggi più e meglio attrezzate e rispetto alla nuova palazzina dell’emergenza urgenza; dichiara che le ‘camere operatorie sono destinate a rimanere vuote come in un deserto’. La destra ha fatto solo propaganda, la sanità pubblica è diventata più debole e Fano, in particolare, è stata penalizzata dalle nuove strategie regionali e da una politica sanitaria orientata solo alle clientele territoriali. Il Santa Croce deve tornare a investire su specialistica e diagnostica ambulatoriale. Occorre sostenere i servizi territoriali, oggi al collasso, investire su sanità di prossimità e assistenza domiciliare".

Anna Marchetti