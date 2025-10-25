Sanità, nasce il punto unico di accesso. E’ il presidio al servizio delle famiglie

"Oggi mettiamo un tassello importante nel rapporto tra sanità e territorio". Con queste parole il direttore del Distretto di Fano Nicola Nardella ha aperto la conferenza stampa di presentazione del Punto Unico di Accesso (PUA), illustrando un progetto che segna un cambio di passo concreto nell’integrazione tra servizi sanitari e sociali. Il PUA di Fano si trova fisicamente al Palazzo di Vetro, in via IV Novembre 63 (Distretto sanitario). È aperto al pubblico il lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì dalle 15.00 alle 17.30 (Tel. 0721 1932957 – puafano.ast.pu@sanita.marche.it). Il PUA, ha spiegato Nardella, "è il luogo dove i bisogni delle famiglie trovano una risposta condivisa tra operatori sociali e sanitari: un vero pronto soccorso del territorio, capace di intercettare precocemente situazioni di fragilità, disabilità o non autosufficienza e di accompagnarle in percorsi assistenziali personalizzati". Un presidio che si integra con l’ospedale e la Centrale Operativa Territoriale (COT), rendendo più fluido il passaggio tra le dimissioni protette e i servizi domiciliari o residenziali. "La sanità ospedaliera è sempre più ad alta tecnologia – ha aggiunto Nardella – ma se non costruiamo un sistema territoriale capace di accogliere e seguire i pazienti dopo la fase acuta, il sistema si blocca. Il PUA è la risposta a questa esigenza". Accanto a lui, il sindaco Luca Serfilippi ha sottolineato la valenza civica del progetto: "È un giorno importante per la nostra comunità. L’integrazione socio-sanitaria non è uno slogan ma una strategia che si realizza solo con la collaborazione fra Asur e Ambito Territoriale Sociale. Oggi dimostriamo che si può lavorare insieme, costruendo una rete che mette al centro la persona e la famiglia". La rete è infatti la chiave del nuovo modello. I quattro punti unici di accesso attivati nell’Ambito Sociale n.6 – ha ricordato Nardella – permettono ai cittadini di rivolgersi alla sede più vicina alla propria residenza. In ciascun presidio l’assistente sociale e l’infermiere accolgono insieme il pubblico, valutano i bisogni e avviano il percorso più adeguato. Tutto è informatizzato: le richieste, i piani assistenziali e perfino le liste d’attesa per le residenze protette sono digitalizzate e consultabili online con lo Spid. A sottolineare l’importanza di questo passo, Roberta Galdenzi, dirigente dell’Ambito Sociale, ha parlato di "un risultato frutto di anni di lavoro condiviso, che oggi garantisce trasparenza e continuità di cura. Ogni paziente ha una storia unica, che da ora sarà visibile all’interno della rete, consentendo agli operatori di seguire il suo percorso in tempo reale". Presenti anche Lucia Tarsi, presidente dell’Ambito Sociale n.6 e assessore ai Servizi Sociali, la funzionaria Sabrina Bonanni e le dottoresse Gabriella Piccirillo, Croce Casalena e Vincenza Amati, che hanno contribuito alla costruzione del sistema.

Tiziana Petrelli