"Sanità, tutto da rifare". Bocciato Acquaroli ma anche Ceriscioli

FANO

"Vogliamo vincere". Bene Comune, che fa parte dell’alleanza "I Progressisti per Fano 2050", ha presentato i suoi candidati, ma soprattutto il programma che punta alla trasparenza e alla partecipazione. Ieri toccati alcuni dei temi che da sempre sono l’elemento distintivo delle battaglie di Bene Comune: sociale, ambiente, sanità, cultura. "Siamo fieri oppositori dell’Azienda unica alla persona" ha ribadito Luciano Benini, mentre Carlo De Marchi ha aggiunto: "Finché non si realizzerà una Rsa non ce ne andremo. Noi crediamo in un progetto di città nuovo, dove nessuno rimanga indietro". Toccato il tema della sanità con il candidato sindaco Stefano Marchegiani che ha messo in evidenza il fallimento prima delle politiche di Ceriscioli e ora di quelle di Acquaroli "che costruisce nuovi edifici (la palazzina dell’emergenza-urgenza, ndr) senza definire i contenuti".

Giorgio Magnanelli ha, invece, posto l’attenzione su chi non vota: "E a loro che ci rivolgiamo ed è a loro vogliamo offrire una valida alternativa". "Noi vorremmo che Fano – ha aggiunto Francesco Giuliani – diventasse un’eccellenza dove nessuno rimane indietro". Riconfermata la volontà di mantenere pubblica Aset, di potenziare la raccolta differenziata e di aumentare il riciclo. Si è parlato anche del nuovo Prg che "sarà da rivedere – è stato detto dai candidati – per arrivare al consumo di suolo zero". "Un Prg – ha fatto notare Benini – che consente ancora oltre 3milioni di mq di cemento".

Affrontato il tema della natalità e delle politiche a vantaggio delle giovani coppie. La presidente Barbara Bellini ha poi voluto dedicare un’attenzione particolare alle donne "che hanno deciso di mettersi in gioco". Accanto ai candidati di Bene Comune, la consigliera regionale di M5S, Marta Ruggeri che ha voluto porre l’accento "sull’eccellenza dei candidati e degli obiettivi" all’interno di una alleanza "che punta al rispetto del programma, alla realizzazione dei progetti, mentre le altre coalizioni guardano alle poltrone".

Anna Marchetti