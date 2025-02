Sanremo 2025, per il premio alla Carriera la Zanicchi si affida all'hair stylist pesarese

Pesaro mercoledì 12 febbraio 2025 - Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2025, ovvero domani, Iva Zanicchi salirà sul palco dell'Ariston per ricevere il Premio alla Carriera. Un riconoscimento straordinario per l'Aquila di Ligonchio, l'unica donna ad aver vinto il Festival per ben tre volte (1967, 1969 e 1974) su undici partecipazioni. A 85 anni, Iva si prepara a vivere un momento carico di emozione, che ha scelto di dedicare a sua madre Elsa . Per questa serata così importante, la cantante ha deciso di affidarsi ancora una volta alle mani di Andrea Campisi, l'hair stylist pesarese che ormai considera un nipote acquisito. “Per me è un onore pettinarla in un'occasione così prestigiosa”, racconta Andrea. “Ho pensato a un'acconciatura che ne esalti la classe e l'eleganza . L'Ariston è il tempio della musica italiana, e per un premio alla carriera serve uno sguardo all'altezza. Oltre a questo, ci sarà un dettaglio speciale … che darà un tocco ancora più sofisticato e regale al suo outfit”. Nessuna anticipazione in merito. Non è la prima volta che Campisi cura l'immagine di Iva a Sanremo . Già nel 2022 l'ha seguita per tutta la durata del Festival, compresa la serata delle cover, quando la Zanicchi scelse di omaggiare Milva interpretando "Canzone", il brano di Don Backy e Detto Mariano. La loro collaborazione è iniziata infatti dieci anni fa, durante il programma Selfie con Simona Ventura, e da allora non si sono più separati. Nel corso degli anni, Iva si è sempre affidata a lui per le sue acconciature, con un'unica richiesta imprescindibile: il volume. “All'inizio mi diceva: 'Fammi il volume e la cofana come piace a me'. Poi con il tempo mi ha lasciato carta bianca, purché il volume non mancasse mai”. E il vestito? “Posso solo anticipare che sarà scuro e molto elegante ”, sorride Andrea. “Il resto lo scoprirete sul palco”.