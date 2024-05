Santa Croce e sanità, duello Serfilippi-Minardi

Sulla sanità botta e risposta tra Serfilippi e Minardi. "Il Santa Croce è ancora in funzione – attacca il candidato sindaco del centrodestra – per merito nostro, Minardi lo aveva barattato in cambio della strada interquartieri e dell’ospedale a Pesaro. Da quando è al governo della Regione, il centrodestra ha difeso con le unghie e con i denti l’autonomia del nosocomio. La verità è che il Pd ha lasciato un pronto soccorso che cadeva a pezzi dove le barelle non giravano, il centrodestra regionale ha destinato 20 milioni euro per la nuova palazzina dell’emergenza-urgenza. Inoltre, abbiamo raggiunto il risultato di realizzare all’ex ospedaletto, il nuovo hospice pediatrico".

"Serfilippi – replica il segretario del Pd Fano Renato Claudio Minardi – non sa di cosa sta parlando. Prima di tutto il governo regionale di cui fa parte ha eliminato l’azienda ospedaliera Marche Nord, buttando nel caos il sistema sanitario provinciale. A Pesaro si farà un nuovo ospedale ridimensionato a I livello e il Santa Croce quanti posti letto avrà? Quali specialistiche? Con quale e quanto personale? Sì è accorto Serfilippi che dalla Ast è in atto la fuga dei professionisti per andare a cercare opportunità migliori e più attrattive? Serfilippi dovrebbe guardarsi allo specchio e vedere se gli è cresciuto il naso come a Pinocchio anche sull’hospice pediatrico. Doveva essere costruito nel 2022, ad oggi non c’è neppure il progetto. Il candidato del centrodestra si è reso conto che le liste d’attesa nelle Marche sono peggiorate e che il 9,7 % (dati istat) dei cittadini marchigiani hanno rinunciato a curarsi? Lo sa Serfilippi che dei 13 milioni arrivati dal governo per abbattere le liste d’attesa la Regione Marche è stata incapace di utilizzarli, rendicontandoli, solo 4,7 milioni? Lo sa che per alcune visite specialistiche il cup risponde che non ci sono appuntamenti neppure ad un anno?".

Chiude Serfilippi: "E’ vero, c’è un problema delle liste d’attesa, un problema nazionale che stiamo cercando di tamponare. Noi siamo al governo da 4 anni con la pandemia che ha stravolto tutto, ma stiamo investendo nelle infrastrutture ed abbiamo triplicato le borse di specializzazione per i medici facendo un investimento a lungo termine. Ma chi doveva assumere e formare i medici di questa provincia, noi o il Partito Democratico che ha governato negli ultimi 30 anni? Da sindaco continuerò a difendere il Santa Croce".

an. mar.