"Santa Croce, più risorse e strutture". Confermati i cinquanta posti letto

"Per il Santa Croce incrementi di risorse e di strutture, anche grazie alla revisione dei doppioni delle unità amministrative esistenti". Sono le parole del direttore generale dell’Ast provinciale, Alberto Carelli che, insieme ai dirigenti regionali e al presidente della Regione Francesco Acquaroli, agli assessore Francesco Baldelli, Filippo Saltamartini, Stefano Aguzzi ha presentato nel consiglio comunale di ieri pomeriggio l’Atto aziendale per la parte riguardante il Santa Croce e il suo territorio di riferimento.

"Fano ha tutte le specialità – è stato ribadito – ed è un ospedale completo come Pesaro". Toccato il tema dei 50 posti letto destinati al Santa Croce (sulla base dell’accordo Regione-Comune del 2018), in aggiunta ai 289 già previsti per l’ospedale fanese. "Il provvedimento che ne assegna l’attribuzione a Fano – assicura Saltamartini – non è mai stato modificato nè lo sarà" Per la loro effettiva attribuzione, in questo momento, ci sarebbe un problema di spazio. A questo proposito il direttore generale ha confermato il mantenimento a Fano, almeno per ora della Gastroenterologia che, una volta realizzata la nuova palazzina dell’emergenza-urgenza, potrebbe anche essere trasferita a Pesaro "per dare spazio a ortopedia e senologia". Confermata da Carelli "la vocazione medica del Santa Croce con tutte le unità operative già esistenti, a cui si aggiungono il Pronto soccorso e l’unità operativa complessa di Cardiologia e Utic". "I punti nascita saranno 3 (Fano, Pesaro, Urbino) – ha assicurato Carelli – con uguale autonomia" ma il sindaco sindaco Luca Serfilippi ha sottolineato che Fano avrà, a differenza di Pesaro, "un primario dedicato che garantirà qualità e continuità del servizio: con 550 parti l’anno, quello del Santa Croce è il punto nascita più proficuo della provincia". "Stiamo valorizzando la struttura ospedaliera – conferma il presidente Acquaroli – e stiamo realizzando un investimento importante sulle strutture".

L’assessore Baldelli ha ricordato come sia in fase di costruzione "il nuovo polo dell’emergenza-urgenza con 4 sale operatorie all’avanguardia per interventi di alta complessità, come quelli ortopedici". "L’atto aziendale – conclude il primo cittadino – conferma e potenzia diversi reparti strategici del Santa Croce. Ortopedia torna a essere un reparto autonomo, con investimenti dedicati. Senologia diventa una Breast Unit indipendente, specializzata nella diagnosi e cura del tumore al seno. Cardiologia sarà trasferita nella nuova palazzina Emergenza-Urgenza, migliorando i servizi diagnostici e terapeutici. Infine, il Pronto soccorso sarà potenziato con 10 nuovi posti letto di Osservazione breve intensiva (Obi)".

Anna Marchetti