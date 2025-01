Sant’Antonio, tradizionale benedizione degli animali in piazza

Fano celebra Sant’Antonio Abate tra tradizione, volontariato e amore per gli animali. Domani mattina piazza XX Settembre torna ad essere il cuore pulsante della tradizionale "Benedizione degli Animali", organizzata in occasione della festa del protettore di tutte le creature della terra. L’evento, patrocinato dal Comune, è un appuntamento irrinunciabile per tutta la comunità e vedrà protagonisti non solo gli animali e i loro proprietari, ma anche le tante associazioni di volontariato che operano nel territorio. Alle 10 dal Foro Boario partirà il corteo con i cavalieri delle Giacche Verdi, storica associazione di protezione civile. Andrea Spendolini, rappresentante del gruppo che ideò l’evento in piazza 12 anni fa, ne sottolinea l’importanza: "Le Giacche Verdi contano circa 350 volontari nella regione, molti dei quali operano a cavallo. È un’associazione che da oltre 30 anni si dedica al monitoraggio ambientale e alla ricerca di dispersi, un’attività che richiede un grande addestramento e una perfetta sintonia tra operatore e cavallo". Il corteo, a cui chiunque potrà unirsi con il proprio animale, arriverà in piazza per la benedizione officiata da don Giorgio Giovanelli, parroco del Duomo, alle ore 10:15. Durante la giornata saranno distribuiti panini, carote e biscotti benedetti per gli animali. Alla manifestazione parteciperanno anche le unità cinofile della Sea Rescue School, specializzate nel salvataggio in mare, insieme al C.B. Club Enrico Mattei e al Team Folgore Paracadutisti Protezione Civile di Ancona. Serena Romiti, della Sea Rescue è entusiasta per la collaborazione: "La Benedizione degli Animali nasce dalle Giacche Verdi, e noi siamo stati coinvolti con grande piacere già da diversi anni. Saremo presenti in piazza con i nostri volontari, i nostri cani e tutti gli amici a quattro zampe, in attesa del corteo e della benedizione. È un evento che coinvolge tutti, dai cavalli ai cani, ed è un grande momento di aggregazione". Romiti ha anche voluto evidenziare il contributo di realtà locali come Fido Mania, negozio per animali di Fano.

Tiziana Petrelli