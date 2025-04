Sarà una Pasqua elettronica con il Carnage Collective

Dieci anni di musica, aggregazione e sperimentazione artistica. L’associazione culturale Carnage Collective celebra un decennio di attività con un evento speciale, il giorno di Pasqua, nella suggestiva cornice della Rocca Malatestiana. Un traguardo importante per il collettivo nato nel 2015 da un’idea di quattro dJ e produttori – Giovanni Piscopo, Federico Sabbatini, Giacomo Fioranelli e Giovanni Mariani – con l’obiettivo di promuovere la musica elettronica come strumento di aggregazione e valorizzazione degli spazi urbani. Negli anni, l’associazione è cresciuta, ampliando il proprio organico con l’ingresso di Simone Giommi e Omar Martini, e portando i propri eventi ben oltre i confini fanesi.

Il vero tratto distintivo del progetto è stato infatti quello di trasformare chiese, musei e beni monumentali in spazi di festa e socialità per i giovani, accendendo di nuova luce luoghi ricchi di storia. Un’idea che ha preso forma a Fano e si è poi estesa fino a Torino, passando per Pesaro, Urbino, Senigallia, Ancona, Bologna, Rimini e Riccione. La musica è diventata così un ponte tra passato e futuro, rendendo l’arte e l’architettura scenografie viventi di eventi in cui il contemporaneo dialoga con la tradizione.

La festa per il decennale sarà un mix di musica e arti visive, con la partecipazione speciale di Ricky Montanari, dJ di fama internazionale e icona della musica house. Il programma prevede l’inizio alle 18 con i dJ del Carnage Collective, per poi lasciare spazio alle 20 al set di Montanari. Gran finale alle 22 con un’esibizione a sei mani, che vedrà il collettivo esibirsi insieme all’ospite d’eccezione. L’evento, che si concluderà a mezzanotte, sarà arricchito da installazioni di light design interattivo e vedrà la collaborazione di diverse realtà culturali e commerciali del territorio, tra cui Fabbrica Urbana, PR Line Entertainment e Movida Staff, oltre al supporto di partner tecnici come Franz Service Impianti e Partesa Italia. Un’occasione per i giovani – e non solo – di vivere la città in un contesto sicuro e stimolante, senza la necessità di spostarsi altrove.

"Vogliamo creare un momento di condivisione autentica – spiegano gli organizzatori – unendo la musica alla riscoperta del nostro patrimonio storico e culturale". Dai giovani per i giovani, con lo sguardo rivolto al futuro: Carnage Collective spegne dieci candeline con l’energia di chi non smette mai di innovare.

Tiziana Petrelli