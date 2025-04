Dopo Sassonia, il porto canale: pressing per l’altra passeggiata

Fano, 22 aprile 2025 – Inaugurata nell’estate del 2022, la Darsena Borghese con relativa passeggiata attende ora di essere completata con il secondo stralcio, visto che il recupero si è fermato al ponte della ferrovia. Una volta che Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) avrà completato il suo intervento con la sostituzione del ponte attuale con uno nuovo (che fa seguito all’abbattimento del vecchio casello), si potrà procedere al completamento della riqualificazione del porto-canale. L’architetto Remigio Bursi, che ha curato la realizzazione della prima parte e il progetto preliminare del secondo stralcio, si augura che questo secondo intervento si realizzi al più presto. Questo perché l’esecutivo del secondo incarico per l’appalto non è stato ancora affidato dalla Giunta Serfilippi.

La vecchia amministrazione aveva parlato di uno stanziamento di circa 200mila euro per il secondo stralcio. “Una volta che le ferrovie – dice l’architetto Bursi - avranno installato il nuovo ponte, la nuova passeggiata prosegue sempre sulla destra lungo il canale Albani, dove si prevede un muricciolo in sostituzione dell’attuale guard-rail nel quale verranno inserite elementi di arredo inframezzati da panchine per la sosta, fino ad arrivare alla piazzetta davanti al faro”. La cosa importante che risulta è che con i lavori delle Ferrovie si creerà un sottopasso pedonale, alto due metri e mezzo, che consentirà alla passeggiata di avere una sua continuità indispensabile per dare coerenza a tutto il progetto.

Tramontata l’idea della famosa “conchiglia”, si tratterà poi di dare una sistemazione anche alla piazzetta davanti al faro in modo da avere un disegno architettonico uniforme con il resto del percorso lungo il canale.

Per quanto riguarda il nome da dare, una volta completato tutto l’intervento, l’architetto Remigio Bursi avanza una sua idea: “Io la chiamerei Passeggiata dei Cordai perché richiama l’attività che svolgevano lungo le sponde del canale i cordai intenti con le loro ruote a preparare le cime e le reti da pesca come mostrano alcune fotografie dei primi del Novecento che lo scrittore Dante Piermattei ha pubblicato nel volume “Pescatori dell’Adriatico” edito dalla Fondazione Carifano. Mi sembra un doveroso omaggio alle gente del porto e ai loro lavoratori”.

A lavori finiti si verrebbe a creare quella da tutti auspicato, un collegamento tra il centro e il mare con una grande valenza turistica: arrivati in fondo a Corso Matteotti, la passeggiata prosegue verso la darsena e da qui verso il porto, passando anche davanti al futuro Museo del Mare o Museo dell’Arte Ritrovata nell’ex asilo Manfrini, dove l’architetto Bursi vedrebbe collocato niente meno che la statua di Lisippo se un giorno dovesse essere restituita alla città di Fano.