Sassonia, riaperta la passeggiata: "E in un mese finiamo tutto il resto"

Riaperta la passeggiata di Sassonia con la piazza fontana e la terrazza sul mare. Restano da completare alcune aiuole, il boschetto e la parte terminale di viale Battisti: lavori che saranno conclusi, assicurano gli amministratori, entro un mese. Insomma per l’avvio della stagione estiva il Waterfront, sul quale sono stati investiti 2 milioni e mezzo, sarà completato con tutte le migliorie apportate al progetto dalla nuova giunta. Da ieri mattina sono state rimosse le transenne che bloccavano il passeggio e tanta gente si è ritrovata nell’area dell’ex anfiteatro Rastatt, ora occupata dalla gradonata sul mare. E proprio ieri mattina il sindaco Luca Serfilippi, gli assessori ai Lavori pubblici Gianluca Ilari e al Verde Alessio Curzi, si sono dati appuntamento al Waterfront per fare il punto dei lavori.

"Abbiamo mantenuto l’impegno preso con i cittadini – ha fatto presente l’assessore Ilari – di riaprire la passeggiata prima di Pasqua. Il cantiere non si ferma e riprenderà da martedì 22 aprile". Il primo cittadino ha parlato del "grande lavoro di squadra" dietro la riapertura della passeggiata di Sassonia. "Un progetto che abbiamo ereditato dalla precedente giunta – ha spiegato Serfilippi – ma che ha subito tantissime modifiche". "Un risultato – fa notare Ilari – raggiunto grazie all’impegno dei tecnici del Comune, della ditta e di noi amministratori. La differenza, e tengo a sottolinearlo perché è un fattore decisivo anche per il futuro, l’hanno fatta la costante presenza in cantiere, i report quotidiani e il dialogo con chi esegue materialmente i lavori. L’era del ‘partiamo e poi vediamo’ è finita’. Il vecchio approccio potrebbe ancora avere ripercussioni sul cantiere ma riusciremo comunque a portarlo a termine riducendo le spese senza intaccare la qualità".

Nei prossimi giorni sarà messa in funzione anche la fontana rasoterra cercando di dare maggiore forza ai getti affinché svolgano la loro funzione scenografica e "non sembrino, come ora delle semplici perdite d’acqua". Particolare attenzione è stata dedicata alla progettazione delle aree verdi per la cui realizzazione sono stati destinati 65mila euro del budget complessivo. Grande cura è stata dedicata alla scelta delle essenze, con un alternarsi di sempreverdi e fiori, e tutti gli spazi verdi sono stati dotati d’impianto di irrigazione che nel progetto iniziale, quello ereditato dalla giunta Seri, non era previsto. Tutto sarà concluso entro maggio. Per quanto riguarda viale Adriatico, il nuovo esecutivo sta ragionando "su una riqualificazione complessiva di tutta Sassonia – ha assicurato Serfilippi – non solo sui 150 metri davanti al Waterfront come previsto dal progetto iniziale. Prevederemo piste ciclabile su ambo i lati della strada".