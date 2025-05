"Sassonia senza auto, facciamolo più spesso". Il sindaco lancia la sfida su viale Adriatico

"Sperimentare durante l’estate la chiusura al traffico, in alcune giornate, di viale Adriatico". E’ la proposta che lancia il sindaco Luca Serfilippi dopo il successo di "Fano Città da Giocare" che domenica pomeriggio, dalle 15 alle 20, ha fatto registrare 5mila presenze. Un risultato che, secondo l’amministrazione comunale, "riaccende l’attenzione sul lungomare di Sassonia e sulle potenzialità inespresse di una parte della città rimasta a lungo ai margini della programmazione estiva".

Non si tirano indietro i rappresentanti delle associazioni di categoria, pronti al confronto e alla collaborazione. Per il presidente degli Alberghi Consorziati, Luciano Cecchini, si potrebbe sperimentare ad esempio una chiusura limitata nel tempo, magari dalle 16 all’1 di notte, il venerdì, il sabato e la domenica "nel tratto di viale Adriatico che va dal porto all’hotel Cristallo escluso, lasciando il libero accesso alle auto dall’ex anfiteatro Rastatt a viale Ruggeri. Ovviamente – sottolinea – dovranno essere previsti permessi di carico e scarico per le strutture ricettive che si trovano nel tratto chiuso alle auto".

Proprio il sindaco Serfilippi ricorda che "dall’1 giugno sarà già chiuso al traffico il tratto di viale Adriatico in zona porto e via Nazario Sauro dalle 20 all’una di notte, proprio per favorire la presenza di pedoni e ciclisti in un’area sempre più vissuta dai fanesi e dai turisti, anche in connessione con la zona Lido. A sostegno di questa prospettiva, dall’1 luglio sarà attivo il parcheggio dell’istituto Volta, con 80 posti auto ad uso gratuito".

La chiusura parziale di viale Adriatico è per il responsabile provinciale di Assohotel Confesercenti Boris Rapa "una soluzione positiva, tanto più nella ‘Città delle Bambine e dei Bambini’. Ovviamente va regolamentato l’accesso alle strutture sia dei clienti sia dei fornitori, ma dal punto di vista della promozione è sicuramente positivo poter dire ai turisti che ci sono tratti del lungomare interdetti al traffico. La soluzione va comunque costruita con chi opera in Sassonia".

Ed è quello che vuole fare il sindaco Serfilippi, determinato ad aprire "un confronto con operatori economici, stabilimenti balneari, attività commerciali e residenti, per ragionare sull’ipotesi di iniziative sperimentali durante l’estate, che prevedano, in alcune giornate, la chiusura al traffico di viale Adriatico e l’organizzazione di attività in grado di generare partecipazione e vivacità".

Per la presidente della Confcommercio Fano, Barbara Marcolini, "domenica è stata una bellissima giornata per i bambini e le famiglie, che hanno potuto vivere il lungomare, ma anche per le attività economiche che hanno lavorato tantissimo. Per il periodo estivo, però, serve il confronto con il tavolo economico per capire e risolvere le eventuali criticità. Certamente – conclude – gli 80 parcheggi al Volta saranno una bella risposta al problema dei parcheggi al mare".

Più cauto il direttore di Confesercenti Fano, Matteo Radicchi: "Noi siamo per una chiusura al traffico legata alle manifestazioni – osserva – anche se pronti a confrontarci con l’Amministrazione comunale soprattutto ora che si va verso l’estate e quindi verso una sempre maggiore presenza di turisti e visitatori in Sassonia e al Lido".