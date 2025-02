Sassonia si fa più bella grazie a Ferrara

Affidato all’Università di Ferrara lo studio per un intervento architettonico e urbano rigenerativo a Sassonia sud: l’ateneo avrà tempo 13 mesi per presentare 3 proposte all’amministrazione comunale. Il protocollo d’intesa tra Comune Università, già definito a fine 2024, è stato approvato dalla giunta il 25 febbraio: il corrispettivo previsto è di 20mila euro. "L’area di Sassonia sud – ha sottolineato il vice sindaco e assessore all’Urbanistica Loretta Manocchi (foto) – è strategica e per questo va trattata con una cura speciale".

Fondamentale la spinta dei cittadini che, attraverso il comitato "Per la nuova Sassonia" da tempo hanno elaborato una serie di idee progettuali per la riqualificazione dell’area ex Bersaglio e dell’ex pista dei go-kart. "Voglio ringraziare il Comitato Sassonia Sud per la pazienza e la caparbietà con cui ha portato avanti le istanze – ha commenta il sindaco Luca Serfilippi – Con questo passo rispettiamo un impegno preso fin dal nostro insediamento, perché crediamo fermamente che l’area debba tornare a essere una risorsa per la città. L’biettivo è valorizzarla al meglio, restituendole il ruolo che merita nel tessuto urbano e turistico di Fano".

"Si tratta di una proficua cooperazione tra enti – conclude il vicesindaco Manocchi – per garantire l’adempimento di una funzione di pubblico interesse. Una cooperazione utile e strategica che porterà ad una valorizzazione dell’area per la quale l’Università ci presenterà diverse soluzioni".

an. mar.