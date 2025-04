Sbalzata dalla bici dopo l’urto: portata ad Ancona

Ha fatto un volo di qualche metro prima di rovinare sull’asfalto. Tanto che in un primo momento le sue condizioni erano parse estremamente critiche, tanto da allertare l’eliambulanza per il trasporto all’ospedale regionale di Ancona, dove effettivamente è stata portata. Nel corso delle ore, però, il quadro clinico è parso meno preoccupante del previsto, e la prognosi è stata sciolta.

Paura ieri mattina intorno alle 7.45 a Centinarola: una Peugeot 2008 condotta da un uomo di Centinarola sulla cinquantina, mentre era in transito su via Moriconi e si stava immettendo nella rotatoria (con località Forcolo) non ha dato la precedenza alla ciclista che era già nella in rotatoria, urtandola violentemente (foto).

La donna, una albanese del ’75 residente a Fano, è stata sbalzata alcuni metri in avanti e ha perso la conoscenza. Trasportata in eliambulanza ad Ancona, in mattinata la prognosi è stata sciolta. Sul posto due pattuglie di Polizia Locale, una per i rilievi, vista la gravità, e una per la viabilità.