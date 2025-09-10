Scandalo del latte, i consumatori parte civile

Novanta tonnellate di latte, 110 tonnellate di prodotti lattiero caseari e 2,5 tonnellate di sostanze sofisticanti tra cui soda caustica e acqua ossigenata sequestrate in un colpo solo. Era il 22 aprile 2024 quando i Nas di Ancona e gli ispettori dell’Icqrf di Roma fecero irruzione nello stabilimento di Fattorie Marchigiane a Colli al Metauro, aprendo una delle inchieste più clamorose di frode alimentare degli ultimi anni nelle Marche. Ora, con un decreto firmato il 12 agosto, il Gip di Pesaro Michela Versini ha fissato l’udienza preliminare per il 4 marzo 2026.

"Le accuse sono gravi e riguardano frode in commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine – si legge in una nota dell’associazione a tutela dei consumatori Codici, che si è costituita parte civile -. L’inchiesta ha rivelato un quadro preoccupante: il latte sarebbe stato alterato con l’aggiunta di sostanze come soda caustica ed acqua ossigenata per renderlo "commestibile" e commercializzabile. Pratiche che sarebbero avvenute presso il caseificio Fattorie Marchigiane di Colli al Metauro".

"Il rinvio a giudizio degli imputati e la fissazione dell’udienza preliminare sono un passo concreto e fondamentale verso l’accertamento della verità e delle responsabilità – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. Con soddisfazione annunciamo di essere stati riconosciuti e ammessi come parte civile. Questo dimostra la fondatezza delle preoccupazioni dei consumatori e la solidità della nostra azione".

"Fin dall’emergere di questo scandalo – afferma Massimo Guido Conte, Segretario di Codici Marche – abbiamo mantenuto una vigilanza costante per tutelare i cittadini marchigiani, e l’integrità del nostro territorio e del suo sistema agroalimentare. Il riconoscimento del nostro ruolo ci rafforza ulteriormente e ci spinge ad un impegno ancora maggiore. In questa fase cruciale, invitiamo tutti i consumatori che si sentono lesi o che possiedono informazioni rilevanti a non esitare a contattarci. La loro collaborazione è essenziale per rafforzare la nostra azione e contribuire a fare piena luce su una vicenda che ha scosso profondamente l’opinione pubblica, con l’obiettivo di restituire serenità e fiducia a un settore così vitale per la nostra regione".

Codici, si legge in una nota, continuerà a monitorare attentamente ogni sviluppo del processo, pronta a esercitare il proprio ruolo di parte civile per tutelare i consumatori e garantire la massima trasparenza e giustizia in questa vicenda. È possibile contattare la delegazione Marche dell’associazione scrivendo a codici.ancona@codici.org e chiamando il numero 3792609884, oppure è possibile rivolgersi allo Sportello Nazionale telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 o scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.