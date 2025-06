Scatta la maturità per 685 studenti

FANO

"Fano ha bisogno della vostra energia, competenza, visione". Così il sindaco Luca Serfilippi si rivolge ai 685 studenti fanesi che oggi affrontano la prima prova dell’esame di Stato: un invito a non dimenticare la loro origine, qualunque parte del mondo sceglieranno per il loro futuro: "Sentitevi parte viva di questa città, anche quando sarete lontani. Portate Fano nel cuore e, un domani, portate il vostro cuore a servizio di Fano. Solo insieme potremo costruire una città più giusta, bella e aperta al futuro". E ancora: "Qualunque strada sceglierete, l’università, il lavoro, un’esperienza all’estero, portate sempre con voi il valore dello studio, il rispetto per gli altri, ma soprattutto l’impegno verso la vostra comunità. Fano è la città che vi ha visti crescere, che vi ha accompagnati tra i banchi di scuola, nelle prime amicizie, nelle passioni, nei dubbi e nei sogni. È la città che continuerà a credere in voi". "In questi giorni vi confronterete con voi stessi e con ciò che siete diventati: cittadini più consapevoli, persone più forti, donne e uomini pronti a camminare verso il proprio destino".