Scattano i lavori all’area archeologica. Addio al ’gabbiotto’ di Porta Maggiore

È partito ufficialmente ieri mattina il cantiere per la valorizzazione dell’area archeologica sotto Porta Maggiore. Dopo anni di attesa e il lungo tempo in cui quel "gabbiotto" di legno, installato nel 2019, ha segnato l’ingresso agli scavi emersi e non ancora affrontati, al Pincio sono cominciati i lavori per sostituirlo con una struttura definitiva in vetro e corten.

Il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Ilari hanno seguito la consegna del cantiere alla ditta Meliffi Marco e Guidi Stefano srl di Urbania, che realizzerà l’opera dal valore complessivo di circa 147 mila euro. L’intervento prevede 120 giorni di lavorazione con termine fissato al 12 gennaio 2026. "Siamo in un punto centrale della città, sotto Porta Maggiore e davanti all’Arco d’Augusto – ha sottolineato il primo cittadino –. Dal ritrovamento degli scavi sono passati 7 anni, ma quando mi sono insediato ho chiesto all’assessore di accelerare l’iter grazie all’accordo quadro.

Oggi partiamo con i lavori: lunedì finalmente la ditta toglierà quella bruttura che purtroppo abbiamo visto per troppi anni. Il progetto è di grande qualità e mi auguro di poterlo inaugurare entro Natale, massimo i primi del prossimo anno. È un risultato importante, non scontato, raggiunto superando - va detto - ostacoli burocratici. Con caparbietà e con il lavoro dei tecnici però siamo riusciti a sbloccare la situazione".

Nel dettaglio è stato l’assessore Ilari a chiarire le scelte progettuali: "Abbiamo ereditato una progettualità arenata dal 2023 e l’abbiamo rimessa in moto, accogliendo le prescrizioni della Soprintendenza. La nuova struttura appoggerà completamente a terra, senza gravare sul muro antico, e sarà in parte in corten vero (non acciaio dipinto color corten come era inizialmente) e in parte in vetro portante antisfondamento. Ci saranno serigrafie che racconteranno la storia del ritrovamento e stiamo valutando anche effetti di illuminotecnica. È un’opera fatta su misura, non standard, di artigianato: per questo i tempi sono un po’ più lunghi. Dopo la rimozione del casotto di legno verranno prese le misure precise e sarà costruita la struttura da montare".

Ilari ha inoltre ricordato che sotto Porta Maggiore si trovano ambienti di grande interesse storico, la cosiddetta fureria (una serie di cunicoli militari di età post classica, relativi alla viabilità interna alla Porta), oggi non visitabili. "Al momento non ci sono fondi per il recupero del sottosuolo – ha spiegato –. L’intenzione però c’è e, una volta messo in sicurezza l’accesso, potremo verificare i costi e tentare di accedere a finanziamenti esterni".

Tiziana Petrelli