Scavi in piazza Costa, spuntano mura. La Basilica di Vitruvio mai così vicina

di Anna Marchetti

E’ bastato scavare pochi centimetri per far emergere i resti di antiche mura, alla Soprintendenza il compito di definire origine e datazione storica. I lavori di riqualificazione di piazza Costa sono ripartiti da pochi giorni – l’area interessata è quella a ridosso dei negozi, da via Arco d’Augusto a via Montevecchio – ma è bastato rimuovere l’asfalto per trovare resti archeologici, a pochi centimetri di profondità. Su quello scavo gli studiosi hanno concentrato la massima attenzione, ancora più ora che si sta indagando una porzione della piazza poco esplorata.

"Identificare cosa c’è in piazza Costa, nel punto in cui si sta operando attualmente – spiega l’archeologo, Oscar Mei, docente dell’Università di Urbino e coordinatore scientifico del Centro studi vitruviani – ci toglierebbe molti dubbi sulla collocazione della Basilica di Vitruvio". Basilica descritta dall’architetto romano nel De Architectura in cui scrive di averla progettata e costruita a Fano. Sulla sua collocazione sono state elaborate nel corso dei decenni diverse ipotesi: a ridosso di Sant’Agostino, dal lato di San Domenico, dalla parte di via Vitruvio dove nel 2023, in un’ cantiere edile di proprietà privata, vennero scoperti i resti di un imponente edificio di epoca romana che fece sognare il ritrovamento della Basilica. Gli scavi in corso in piazza Costa potrebbero servire a escludere o confermare una di questi ipotesi o addirittura far emergere i resti di una parte della Basilica che, in questo caso, si sarebbe estesa verso piazza Avveduti e quindi di fronte al tempio ritrovato sotto Sant’Agostino, quindi dall’altra parte del foro. Non resta che aspettare l’esito degli scavi.

"Il dato positivo – fa notare l’ex ispettore della Soprintendenza delle Marche Gabriele Baldelli – è che sembra modificato l’approccio agli scavi: se prima pensavano di procedere con le indagini lungo una stretta trincea con piccoli sondaggi in profondità, ora mi sembra – forse dopo il sopralluogo del nuovo Soprintendente – che lo scavo si sia ampliato a tutta l’area: è quello che serve in questo caso, uno scavo esteso". Aggiunge Baldelli: "Si potrebbe sfruttare l’occasione del convegno ‘Le parole di Vitruvio’, che si svolgerà a palazzo San Michele, il 16 e il 17 ottobre, per tenere alta l’attenzione sugli scavi di piazza Costa. Addirittura si potrebbero portare gli studiosi di Vitruvio, in quei giorni a Fano, a visitare lo scavo di piazza Costa e magari chiedere loro, come capita in queste convegni, di esprimersi a favore di una esplorazione archeologica approfondita ed accurata fino ai livelli pavimentali romani". Baldelli insiste perché la Soprintendenza "sia tempestiva nell’informare i cittadini sulla natura dei ritrovamenti". Sull’esempio di quanto già fato all’inizio del 2024, durante la giunta Seri, sull’altro l’altro lato di piazza Costa, dove furono organizzate dalla stessa Soprintendenza, con la collaborazione dell’allora amministrazione comunale, visite guidate allo scavo.