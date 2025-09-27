Scena da telefilm in tribunale. Vittima di rapina in via IV Novembre indica il presunto aggressore

Una scena da telefilm poliziesco si è svolta ieri mattina nell’aula del tribunale di Pesaro. Una signora di 47 anni di Fano, vittima di una rapina avvenuta in piena estate, ha indicato senza esitazioni l’uomo che l’avrebbe aggredita: "È lui". A inchiodarla davanti allo schermo di un monitor, l’immagine dell’indagato, un giovane tunisino di 25 anni, irregolare sul territorio italiano. Il riconoscimento è avvenuto con la formula classica della ricognizione di persona: tre comparse e il sospettato, difeso d’ufficio dall’avvocato Paolo Gatticchi, tutti in una stanzetta separata, ripresi da una telecamera. La donna, rimasta in aula, ha osservato le immagini proiettate sullo schermo. Dopo pochi istanti non ha avuto dubbi: l’uomo che quella sera le sbarrò la strada in via IV Novembre era lì, tra gli altri. Il fatto risale all’11 agosto scorso.

Era poco dopo cena quando la donna, in sella alla sua bici, percorreva la strada. Nessun presagio di pericolo, finché non si è trovata davanti un ragazzo che le ha imposto l’alt. Una scena fulminea e brutale: lui che le afferra le spalle, la spinge via, la bicicletta a terra, e in un attimo strappa dal collo una collana d’oro Cartier. Poi la fuga a gambe levate, lasciando dietro di sé abrasioni, escoriazioni e una prognosi di sette giorni. Per la donna, più che il dolore fisico, è rimasto lo shock di un’aggressione così improvvisa e violenta. Gli inquirenti hanno lavorato sulla descrizione fornita dalla vittima e sulle verifiche in zona. L’uomo, senza permesso di soggiorno, è stato identificato e indagato per rapina e lesioni personali. Ora la ricognizione di ieri ha aggiunto un tassello pesante al mosaico accusatorio: la certezza della vittima nel riconoscimento potrebbe pesare nel futuro dibattimento.

ant. mar.