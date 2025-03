Schianto a Senigallia. Feriti tre mondolfesi. Portati in ospedale

Frntale ieri poco dopo le 15, in viale Bonopera all’intersezione con via Poerio a Senigallia. Sono tre le persone rimaste ferite nello scontro tra un’Audi A5 e una Toyota Yaris guidata da un 78enne senigalliese rimasto illeso. Il conducente dell’Audi, un 54enne di Mondolfo e le due persone che si trovavano a bordo, sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale di Senigallia. Sono stati due i mezzi di soccorso arrivati tempestivamente sul posto. Le tre persone rimaste ferite non verserebbero in gravi condizioni. Le auto sono rimaste danneggiate nell’impatto a seguito del quale sono scattati gli airbag. Per mettere in sicurezza i mezzi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche una pattuglia della Guardia di Finanza ed i carabinieri: i militari hanno provveduto a regolare il traffico in attesa di una pattuglia della polizia Municipale, di supporto agli agenti del Reparto Infortunistica che stavano effettuando i rilievi. Il traffico ha subito rallentamenti.