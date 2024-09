Schianto: gravemente feriti padre e figlio in scooter

Schianto auto moto, alla rotatoria tra via Pertini e via IV Novembre, alle 15 di ieri: due feriti, padre e figlio piccolo, trasportati in codice rosso in ospedale. Coinvolti due veicoli: una Jeep Cherokee condotta da una donna di 43 anni di San Giustino, in provincia di Perugia, con a bordo il compagno, due figli piccoli, di 4 e 8 anni, e una ragazza di 20, e una moto Yamaha condotta da un fanese di 54 anni, che viaggiava con il figlio di 9. Stando a una prima dinamica formulata dalla polizia locale, la Jeep procedeva in via Pertini, direzione Pesaro, e stava attraversando la rotatoria che incrocia via IV novembre. In quel mentre sopraggiungeva, all’interno della rotatoria, il motociclo Yamaha T-Max, che è stato urtato sul lato destro dalla Jeep. L’impatto ha fatto perdere il controllo al guidatore, caduto sull’asfalto assieme al figlioletto. Inevitabili traumi e lesioni per entrambi. Soccorsi poco dopo dal 118, padre e figlio sono stati trasportati in codice rosso in ospedale, rispettivamente ai pronto soccorso di Fano e Pesaro. La circolazione sulla trafficata via Pertini, fino al termine dei rilievi, è stata deviata su strade secondarie.

Marco D’Errico