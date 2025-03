Schianto in A14 tra quattro auto. Cinque feriti, arriva l’eliambulanza

di Antonella MarchionniUn terribile schianto che ha praticamente distrutto quattro auto in A14, proprio nell’ora di punta. Il bilancio dei feriti è di cinque persone, una delle quali trasportata in codice rosso all’ospedale di Ancona. Quella di ieri è stata una mattinata molto complicata lungo il tratto autostradale che collega Pesaro e Fano, all’altezza del chilometro 186, vicino al casello fanese.

Erano all’incirca le 8,15 quando si è verificato un violento incidente che ha coinvolto quattro automobili nel tratto in direzione nord. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato insieme al personale del 118 per assistere le cinque persone rimaste ferite. Per fortuna nessuna delle cinque persone coinvolte è rimasta incastrata all’interno del mezzo e quindi i vigili del fuoco non sono dovuti intervenire per estrarre persone tra le lamiere. Il loro intervento, che si è protratto per oltre un’ora, tuttavia, è stato fondamentale per aiutare i soccorritori del 118 a far uscire dal mezzo una persona ferita che necessitava di cure.

Il più grave dei cinque feriti è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, mentre le altre hanno ricevuto cure sul posto. I vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza i veicoli coinvolti, mentre la polizia autostradale ha svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Questo evento ha provocato notevoli rallentamenti nel traffico, creando disagi inevitabili per gli automobilisti in transito. L’autostrada è stata ridotta ad una corsia per circa un’ora e mezza poi, terminate le operazioni di messa in sicurezza, è stato ripristinato il normale scorrimento del tratto autostradale.

Meno di una settimana fa, il tratto pesarese dell’A14 era stato teatro di un altro incidente che aveva provocato rallentamenti e code. Un camion si era ribaltato, anche in quel caso in direzione nord. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco di Pesaro per mettere in sicurezza il veicolo e permettere ai soccorritori di operare in sicurezza. La persona che si trovava all’interno era già riuscita a uscire dall’abitacolo.